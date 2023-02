Tras una pausa de siete años, la cantautora Lissy Estrella regresa a los escenarios para cantarle nuevamente al amor. La invitación se la hizo su amiga, la cantautora Yaire para juntas presentar este sábado, 11 de febrero el espectáculo “Yo creo en el Amor” histórico Teatro Tapia del Viejo San Juan.

El concierto que reúne nuevamente a dos grandes amigas de privilegiadas voces será una celebración del amor y la amistad en el que incluirán un repertorio lleno de letras pasionales, profundas y que van desde la atracción hasta el desamor y el despecho. Las dos cantautoras prometen un espectáculo único y lleno de muchos sentimientos.

“Yaire es una cantautora consagrada y muy exitosa. Ella no se lo tiene que probar a nadie porque desde los 13 años escribe temas intensos. Vamos a ofrecer mucha música con mucha pasión y letras intensas. Los que me siguen saben que mis letras van por esa misma línea de amor, pero de mucho despecho y desamor, porque la realidad es que cuando estamos en despecho es que buscamos esas canciones cortavenas. Pero también hay canciones al amor y por eso es el título del concierto. Yo creo en el amor, creo en el feminismo, en la lucha de la mujer y en el amor. Creo en la relación que va más allá del cuerpo, la piel se va. Esto es efímero y se va volando. El amor es el que sale del alma. Nos complica el alma, pero también nos hace que se nos paren los pelos, te quita el hambre y te hace un nudo en el estómago y a eso es que queremos apelar en el concierto”, sostuvo la cantante sobre la función de las 8:00 p.m. en el Teatro Tapia en San Juan.

Ambas cantantes estarán acompañadas en el escenario por cinco músicos puertorriqueños, bajo la dirección del maestro Javier Berríos y de cuatro bailarines dirigidos por la coreógrafa Ariam Vargas, quien se encuentra en la isla procedente de Argentina.

El repertorio por parte de Yaire incluirá los éxitos “Tu mayor tentación”, “Contéstame”, “Soledad”, “Te amo tanto” y el más reciente sencillo “Yo creo en el amor”, tema que da título al concierto. En el caso de Lissy no pueden faltar los temas “Yo sigo siendo tu mujer”, “Adiós” y “Faltan palabras”, entre otros.

Esta oportunidad musical le ha dado a Lissy un nuevo sabor a su vida al retomar la carrera musical y apostar a las nuevas oportunidades que surjan en el camino. La voz de “Yo sigo siendo tu mujer” estuvo en los últimos años enfocada en la recuperación de su esposo Raúl.

Viviendo con el cáncer

La intérprete, radicada hace más de 20 años en Florida, narró que su tiempo fuera de la escena musical lo concentró en el bienestar y salud de su esposo, quien desde el 2016 tuvo que enfrentarse a un diagnóstico muy reservado ya que le encontraron cáncer en el pulmón con metástasis al hígado.

El esposo de la artista se sometió a tratamientos de quimoterapias, radioterapias en combinación con medicamentos experimentales que le resultaron eficaces y hoy la artista celebra que su compañero de vida se “encuentra en remisión”.

“Es un proceso muy intenso, no solo para el paciente, sino también para los que estamos alrededor. Son muchos los efectos secundarios del tratamiento y en su caso hubo radiación y eso deja unas secuelas que son duras. Después del 2016 me dediqué a la recuperación de mi esposo, al negocio ya que tenía que ser el pilar de la casa y me dediqué en cuerpo y alma a él. Luego en el 2020 quisimos hacer una presentación, pero nos llegó la pandemia. No fue hasta en junio del 2022 que fui al 250 aniversario de mi pueblo Moca y hace unos meses me llamó mi gran amiga Yaire”, contó la artista que conoce muy bien la enfermedad ya que ella también fue diagnosticada con cáncer, pero en la década de 2000 y pudo vencerlo.

La cantante explicó que su relación con su esposo se ha basado en la complicidad, solidaridad, lealtad y “estar presente en cada momento sea bueno o malo”.

“Si no fuera él no creo que pudiera estar con otra persona. Él es muy paciente y conmigo es tolerante. Es un gran hombre. El proceso del cáncer fue intenso y solo quienes hayan vivido por un proceso con un diagnóstico de cáncer y las personas que rodean a un paciente de cáncer saben que no es fácil. Pero con amor todo es posible y yo creo en el amor. Fue una montaña rusa y a la misma vez un proceso de aprendizaje maravilloso y ver cómo la vida te cambia en tantos aspectos y aún cuando es un diagnóstico no deseado resulta ser una bendición”, puntualizó la artista.