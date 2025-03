Lista la primera gira musical de Will Smith

Los Ángeles - El actor y rapero estadounidense Will Smith anunció el lanzamiento de su primera gira como artista principal, titulada “Based on a True Story” y con la que actuará en países como España, Marruecos, Alemania o Francia.

El anuncio de la gira llega después de que Smith confirmara el lanzamiento de su primer álbum de larga duración en veinte años, que dará nombre a la gira.‘Based on a True Story’, de 14 canciones, saldrá a la venta el 28 de marzo y contará con la colaboración de su excompañero de dúo DJ Jazzy Jeff, con quien formó DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince a finales de la década de los 80, además de la cantante estadounidense Teyana Taylor y el músico Jac Ross.

Incluirá sencillos lanzados recientemente como ‘First Love’, junto a la cantautora española India Martínez y Marcin; ‘Work of Art’, en colaboración con su hijo Jaden y el rapero Russ, o ‘You Can Make it’.Smith, quien eventualmente se volvió más reconocido por su trabajo como actor, comenzó su carrera en la música como parte de DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, con quien realizó cinco álbumes de estudio, y posteriormente construyó una trayectoria en solitario, en la que ha cosechado éxitos con sus álbumes ‘Big Willie Style’ y ‘Willennium’.Durante los años 90, Smith se adentró en la actuación y alcanzó gran popularidad cuando se convirtió en el protagonista de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’, para después llegar al cine con películas como ‘Independence Day’ o ‘Men In Black’.