A solo horas de que concluya un memorable 2020, son más de una las personalidades que han manifestado las ganas de que este año dé por concluido, mienstras les invade la ilusión y la esperanza que traen los nuevos comienzos.

La cantautora y música Kany García es una de las que espera con ansias el nuevo año. Así lo dejó saber con su recién publicación en la cuenta de Instagram, en la que escribió el siguiente mensaje: “2020 pudieras acabar de una vez? mira que te lo pido de buenas y hasta maquillada!”.

Con un sencillo y directo mensaje, el cantautor Luis Fonsi compartió una foto con mirada al futuro, en la que dijo: “Estamos listos pa’ ti, 2021″

Mientras, el cantante Marc Anthony aprovechó para publicar un video editado de la canción “Vivir mi vida” y el siguiente mensaje en el que pronuncia sus deseos para el nuevo año: “A veces llega la lluvia PARA SANAR LAS HERIDAS. Que el 2021 sea esa lluvia que nos sane a todos. Lo importante es seguir unidos y no olvidarnos de vivir la vida. Los Amo, bendiciones!”.

Por otra parte, la cantante Ednita Nazario prefiere quedarse con lo bueno y agradecer en vez de lamentarse. Compartió el siguiente mensaje acompañado de un video que recoge los momentos que vivió como artista en el 2020.

“Haciendo un breve recorrido del año que acaba, este 2020 intenso, he concluido que me quedo con lo bueno. Estamos en el umbral de un nuevo año y eso, de por sí, es una bendición. Tengo y soy. Tengo lo que necesito y quiero... y soy mejor ser humano por lo vivido. Con eso me basta. Con elcorazón abierto y la LUZ del alma encendida, te recibo, 2021. ✨💖🎉 Abrazo lo que quiero y descarto lo que ya no sirve. Despido lo que se fue y recibo lo que viene. Soy un ser humano mas fuerte y conectado. Agradezco en lugar de lamentarme. Vivo viva! ROCK ON!”, publicó.

Otra de las vocalistas féminas de Puerto Rico que se expresó fue Olga Tañón, quien grabó un mensaje de agradecimiento a sus seguidores por el apoyo recibido, reflexionó sobre este año y hasta cantó unos versos de la canción “Dame tu mano”.

“Que Dios nos bendiga. Esperando un poco de más alivio es este año que se avecina. Gracias por tanto. Feliz Año Nuevo”, dijo la conocida “Mujer de Fuego”.

Hace unos días, el cantautor Draco Rosa expresó sus deseos de un feliz año nuevo, acompañado de un emotivo video con la canción grabada por este artista, “Noche de Paz”.

“HAPPY NEW YEAR & Happy Xmas Happy Christmas Familia !! Felicidades Familia @montesagradoreserve”, pronunció Rosa.