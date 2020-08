A ocho meses de su salida del grupo Piso 21 el vocalista Llane siente que tomó la mejor decisión de perseguir sus sueños en solitario.

Llane no se arrepiente del paso que dio y aunque está muy agradecido del aprendizaje adquirido en el grupo colombiano, reconoció que su camino en solitario le permite explorar todo tipo de estilo musical y reencontrarse con lo que se adapte a su identidad. En ese sentido se describe como un aprendiz con muchas ganas “de llegar al corazón de todo el mundo”.

“Ha sido un tiempo de mucho aprendizaje después de dos años en el grupo. Digamos que uno tiene que ser valiente para tomar decisiones cuando uno quiere hacer lo propio. Este tiempo me ha permitido aprender mucho y descubrir mi parte artística. El tema “Como antes” que es un clásico del bolero describe ese proceso y al combinarlo con la música urbana es un poco describirme a mí mismo. Siempre tuve varias ideas en la cabeza. Cuando me separé también encontré mi identidad”, sostuvo el novel vocalista desde su apartamento en Miami.

El intérprete colombiano, natural de Medellín, acaba de lanzar el sencillo “Como antes”, un bolero con fusiones del género urbano. Este es el segundo tema que lanza el joven desde que inició su carrera de solista. El exintegrante de Piso 21 narró que terminó de trabajar el tema durante la cuarentena y el video también se grabó en el mismo periodo.

“Este tema de ‘Como antes’ es una canción totalmente personal. Para el video lo que quisimos proyectar es ese momento en que uno está nervioso por el encuentro con una mujer especial que es alguien ideal. En este tema desnudo mi alma de la manera más honesta y romántica posible. Terminé la relación con mi novia y compuse el tema. Esa novia ha sido musa de muchas canciones. El tema habla de conocer a alguien especial que te vuelve a invitar a creer en el amor”, reveló el vocalista que aseguró estar soltero, pero “ahora hablo con alguien y estoy dejando fluir las cosas”.

“Ahora mismo la música es mi prioridad y es mi gran sueño. Las relaciones son importantes también, pero eso va llegando”, admitió el vocalista.

El video de “Como antes” fue filmado desde la casa y fue dirigido vía facetime por el director Teo con quien Llane había trabajado anteriormente.

Del confinamiento sostuvo que ha aprovechado para estar “muy tranquilo”, confeccionar platos culinarios y conectar con sus seguidores. El vocalista confía en que las personas sigan procurando cuidar su salud y tomando las medidas preventivas para evitar el contagio.

Llane lamentó, al igual que sus excompañeros de Piso 21 el no poder presentarse en Puerto Rico. Las veces que visitó la isla, lo hizo con el grupo que tuvo que cancelar sus presentaciones en suelo boricua por el huracán María y luego por la pandemia.

“Mi sueño es estar en Puerto Rico. Tengo muchos amigos puertorriqueños. Puerto Rico tiene una riqueza musical tan grande que nosotros y todos los latinos tenemos que aprender mucho de la musicalidad. Siento Puerto Rico tienen esas influencias musicales más claras en comparación con otras partes del mundo. Me gusta mucho la música de Cultura Profética, el reguetón de todos los exponentes, el pop de Luis Fonsi, el clásico de Marc Anthony y toda la cultura de Puerto Rico”, mencionó el vocalista que por lo pronto trabajará de sencillo en sencillo y no se apresurará a realizar una producción musical.