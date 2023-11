Han sido bastante activas las pasadas semanas en el ambiente político del país, de cara a la fecha para someter oficialmente la radicación de candidaturas, según establece el Código Electoral. El aluvión de anuncios, que algunos anticipan procesos primaristas, han puesto a correr a los integrantes de Los Rayos Gamma.

Este legendario grupo de sátira política, compuesto por los actores y humoristas Emmanuel “Sunshine” Logroño, Jacobo Morales y Silverio Pérez, admite que el libreto para su espectáculo “Parrandazo Político” ha sido el más retante que han hecho al momento, -con la excepción de su presentación con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico- por las constantes revisiones que han tenido que hacerle.

“He tenido que reescribir, reescribir, y reescribir el libreto, desechar cosas, incorporar otras. Creo que ha sido el libreto que más reto ha representado. Este en términos de cambia y cambia, y de mover cosas, ha sido el más”, indicó Pérez acerca del espectáculo que ofrecerán del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2023 en el Café Teatro Moneró del Centro de Bellas Artes de Caguas.

“Está superactualizado; tan es así que amenazamos con que en el show del domingo a las 4:00 p.m., tedremos algo de lo que Jenniffer anuncie al medio día, de ese día”, agregó sobre el posible anuncio del candidato que la estará acompañando en la papeleta como comisionado residente en Washington. No obstante, ante ese panorama, Morales destacó la capacidad de su amigo y colega. “Este señor tiene una velocidad natural que es asombrosa”, subrayó.

Tanto Morales como Logroño y Pérez coinciden en que nadie se salva en el espectáculo, donde el público debe ir dispuesto también a ser retado a romper paradigmas, a reconocer que de la tarima está saliendo una voz que interpreta sus deseos.

“Desde la tarima de Los Gamma no se salva nadie. No importa cuán a fin podamos ser con ciertas ideas, ese público que está ahí y los que estamos en tarima, eso no exime a que esas ideas sean satifizadas también”, subrayó Pérez, a la vez que destacó que el aumentativo de la palabra “parrandazo” en el título también lleva un mensaje y tiene un propósito, al usar la combinación de “parranda” y “cantazo”.

“Que la gente sepa que va a sentir música navideña y se va a embollar con el ritmo de las canciones, pero detrás hay un cantazo a los políticos y a lo que pasa en el país, que la gente siente necesidad de que alguien diga lo que ellos quisieran decir y no tienen la oportunidad de estar sobre una tarima para decirlo. Nos convertimos en portavoces de la gente. Por eso la gente va y se lo gozan tanto, porque sienten que desde la tarima está saliendo la voz de ellos”, señaló el escritor y músico.

“¡Hemos oído que habrá primarias entre los Reyes Magos!”, adelantó Logroño, por su parte.

La risa y reflexión en momentos de intolerancia

Para Morales, el “Parrandazo Político” será una manera diferente de celebrar la Navidad, combinando la política puertorriqueña con el espíritu festivo, ideal para que las personas “contemplen o concreten sus decisiones para el nuevo año”, en cuanto a la política. A la larga, lo que buscan al unísono, es la risa abrazada a la reflexión.

El también cineasta, de 89 años, destaca que en momentos donde impera tanto la intolerancia, han tenido momentos de tolerancia que son memorables y experiencias magníficas. Llegan a la memoria de este grupo, que representa un hito en la historia de la sátira política local, momentos en los que se presentaron en La Fortaleza a cantar su repertorio sin ningún tipo de alteraciones a los exgobernadores de Puerto Rico, como lo fue Luis A. Ferré, Rafael Hernández y Carlos Romero Barceló, en sus respectivos mandatos.

“Hemos tenido ese tipo de experiencias y me parece que a la gente le hace falta entender que podemos tener ideas diferentes, pero también podemos divertirnos juntos”, acotó Pérez. “Llevar risa a la gente siempre ha sido nuestro propósito y eso lo traigo desde el fundador de Los Gamma, Eddie López, periodista y excelente escritor, y también desde las enseñanzas de Jacobo, y es que lo que nosotros hacemos, la risa tiene que llevar a la reflexión. Si es risa por la risa, no nos interesa. Es la risa como preámbulo a la reflexión”.

“Cada día pienso con más ahínco, determinación y vehemencia que podemos tener puntos de vista distintos, pero el sentido humano y el sentido de disfrutar del milagro de la vida, Dios mío, corresponde a todos. Ese divisionismo político no puede ser más y lo que pasa en el mundo me tiene aplastado”, añadió Morales.

De vuelta a la magia del Café Teatro

En el show, de hora y media aproximada de duración, con un libreto de sobre 60 páginas, llevarán a cabo la entrega de los premios especiales del año y los regalos que el Tío Sunshine repartirá en complicidad con Santa Claus.

No cabe duda de que el Parrandazo Navideño le va a salpicar a todos los políticos. Sin embargo, en esta ocasión, a diferencia de otros espectáculos, Los Rayos Gamma seguirán las recomendaciones del público a través de un sondeo que realizaron para saber a quiénes quieren que critiquen con más intensidad.

“Fue interesante el resultado. A las cuatro personalidades a las cuales la gente pidió que le diéramos más duro fueron, estando en cuarto lugar Eliezer Molina –a mí me sorprendió totalmente-, Jenniffer González en tercer lugar, el doctor César Vázquez y, obviamente, Pedro Pierluisi tiene el honroso primer lugar”, señaló Pérez.

¿Y sobre la más reciente alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y Victoria Ciudadana?, le preguntamos. “Es interesante porque los que participaron no parecen ver en la alianza esta necesidad de descargar contra ellos, todavía. Pero la alianza no se libra de que hagamos varias parodias, gufeándonos varios aspectos. Haremos una parodia que recuerda un programa que tenía Sylvia De Grasse, sobre ‘Los Mamitos’. La canción tiene que ver con ‘Los Mamitos’, porque Juan Dalmau y Manuel Natal son dos personalidades que tienen un apoyo femenino muy fuerte, y nos gufeamos eso también”, agregaron.

Presentarse nuevamente en el Teatro Moneró, como lo hicieron en marzo pasado con el show “Receta Original”, los devuelve a aquellos tiempos en donde comenzaron en el teatro. No obstante, al tratarse de un café teatro, acentúa aún más ese contacto con el público y les permite ciertas libertades.

“Lo bueno del café teatro, que se da más que en el teatro, es como una complicidad porque nos vemos las caras. Entonces hay mayor envolvimiento del público, uno los incorpora y a la misma vez nosotros estamos más relajados porque hay una mayor tolerancia a la improvisación y al error, que se puede cometer. Estamos ahí expuestos y ese ambiente nos encanta”, mencionó Pérez.

“Ya ahí ese momento yo casi me desentiendo del ritmo”, chistó Morales a lo que Pérez respondió: “Sunshine es al que le toca sufrir, que te toca entrar y tú haces lo que te da la gana”.

Hay algo que ocurre con Los Rayos Gamma constantemente, y es que, si bien el público disfruta y se divierte, para este trío de humoristas también representa un momento muy especial el tener ese contacto directo con el público.

“Más allá de nuestras propias diferencias que, por ejemplo, en el mismo show hacemos sátira y crítica de cosas que nosotros apoyamos, pero el compromiso con la gente va más allá de eso. De la misma forma que no podemos cargar demasiado la cosa contra aquellas personas con las que nosotros no coincidimos, pero que hay una vasta cantidad de gente que sí coincide con ellos. Con ese balance interno y externo es que se gana el respeto de la gente”, puntializó Pérez.

Más cerca de las nuevas generaciones

Para sorpresa de estos tres artistas, que se han dedicado por más de 50 años a la sátira política, el público de Los Rayos Gamma ha ido evolucionando, con la cantidad de jóvenes que están asistiendo a su espectáculo.

La vez pasada en marzo, a nosotros nos sorprendió que si se hacia un sondeo de edad de la gente presente iba a tener un promedio de edad mucho más bajito que en ocsiones anteriores de los Gamma en teatro.

“Parece que hay abuelos que llevan nietos, padres que llevan hijos y jóvenes que han oído de Los Gamma, que dicen que no puedo perdérmelos porque esto es algo histórico. Para sorpresa nuestra, vimos una gran cantidad de jóvenes en la presentación pasada”, dijo Pérez.

Así ya lo han visto en algunos escenarios y actividades, una tendencia de los jóvenes a practicar la sátira. De hecho, compartieron su sentir que si desaparecen Los Gamma, la sátira no quedaría huérfana.

“Hay mucha gente joven que están haciendo cosas extraordinarias. Un ejemplo muy sencillo, que estuvo con nosotros en un momento determinado, es Juanpi (Juan Pablo Díaz Carrasquillo), que hace cosas extraordinarias. La gente de De La Nada, una muchacha que hace videos animados, y la gente Teatro Breve también, por ejemplo. Sentimos que la necesidad de seguir haciendo sátira ha sido captada por los jóvenes y lo están haciendo”, manifestó Pérez.