Si había duda de los fuertes lazos de amistad que había entre los integrantes de Los Rivera Destino, el nuevo tema musical “Mis amigos” los terminó de aclarar todos.

En esta canción, la temática principal gira en torno al uso de la marihuana y el cannabis por parte de dos de los integrantes de la agrupación, Carlos Figueroa y Antonio Sánchez, mientras que Fernando Tarrazo en vez de rechazarlos, simplemente los acoge y los quiere incondicionalmente.

“En este caso, me inspiré un poquito en Carlos y Antonio, para escribir esta canción. Es una canción sobre la amistad, la lealtad y cómo cosas que nos dividen, también nos unen”, indicó Tarrazo, quien es vocalista y director musical de Los Rivera Destino. “En este caso, el cannabis y la marihuana. Yo creo que es algo que surgió muy natural y lo hicimos así con corazón. También el final es verídico. Yo también fumo con ellos y la verdad es que ha conectado muy bien con la gente, porque al ser algo real, mucha gente también lo percibe como algo en que se puede identificar”.

A pesar de lo polémico que podría resultar este tema para un sector de la población, los integrantes del trío que se distingue por la parodia y la crítica social en sus canciones, estuvieron de acuerdo en crear la canción debido a que representa lo que son ellos realmente. “Nos gustó la canción, es real, no podemos hacer nada y nos daba risa también mucho la perspectiva de Fernando, de cómo él lo hiperbolizó, porque él también fuma con nosotros, pero fue esa forma de describir el tema hiperbolizando la realidad, algo que terminó siendo muy graciosa”, explicó Figueroa, vocalista principal del grupo.

De hecho, los músicos quieren dejar claro que esta no es una canción con la que están incitando a la gente a fumar marihuana. “Es bien loco, porque la canción no está tratando de hacer una ‘statement’ político y social, es una canción sobre la amistad y usando el cannabis como herramienta para contar esa historia”, añadió Sánchez, vocalista y presentador del trío. “Simplemente quisiéramos normalizar la situación y el uso del cannabis y ya. No estamos diciéndole la gente, ‘fuma marihuana’. No, simplemente es lo que naturalmente nos salió y ese era el punto”.

Gracioso vídeo

La jocosa canción, producida por Ismael Cancel, vino acompañada por un gracioso vídeo que tuvo la peculiaridad de haber sido grabado en una sola toma, algo que le brinda una perspectiva diferente. Además de que permite apreciar la habilidad histriónica de los integrantes de Los Rivera Destino, en especial de Tarrazo, quien además de ser el cantante principal del tema se “roba” la puesta en escena con su caracterización y sus gestos.

“No es la primera vez que hacíamos un ‘one shot’ en uno de nuestros vídeos, pero en este queríamos hacer algo diferente, donde no nos moviéramos mucho, por lo que nos quedamos en la mesa todo el tiempo, mientras el tiro de cámara iba entrando y saliendo”, mencionó Figueroa. “Antes de hacer el vídeo nos reunimos con el director Juan Botta, porque entendíamos que era una persona que podía añadirle una óptica diferente y no estábamos equivocados. Él le añadió decisiones inteligentes y muy cómicas”.

En cuanto a la ambientación que querían llevar en el vídeo, la cual tiene una onda ochentosa, los cantantes buscan crean una vibra similar a la de la película “Goodfellas” de Martin Scorsese. “Esa estética era la que estábamos buscando y encajó perfecto con lo que queríamos hacer estéticamente”, añadió Tarrazo. De la misma forma, utilizaron muchos elementos jocosos, como varios cuadros en una de las paredes con varias personalidades de la música identificados como usarios de marihuana, así como el uso de varios platos decorativos en la mesa repletos de hojas secas de marihuana y cannabis. Al final del vídeo, aparece el comediante puertorriqueño Titito Sánchez con “body painting” casi completo y quien “asusta” a Los Rivera Destino y el resto de los actores que están en la pantalla.

Próximo álbum

“Mis amigos” formará parte de un nuevo álbum de Los Rivera Destino, el cual esperan lanzar a principios de año. De hecho, ya todas las canciones están grabadas y están dándole los toques finales en el estudio de grabación a la mezcla de los sonidos. “Este será el próximo capítulo de Los Rivera Destino. Nosotros siempre trabajamos de sorprender al público con los géneros que tocamos, obviamente siempre grabando lo que nos sale del corazón”, explicó Figueroa. “Este fue un álbum que hicimos en la pandemia, donde escuchamos mucha música, donde nos inspiramos de otras maneras y donde estábamos un poquito lejos físicamente, pero siempre haciendo música. Creo que a los que son fanáticos y los que han estado pendientes a lo que hemos hecho en los últimos años, les va a gustar mucho”. Otras canciones que estarán incluidas en este disco también serán “Castigo”, grabada junto a Pedro Capó, y “Sin ti”.

Presentaciones en vivo

Después de una larga ausencia de los escenarios, causada por la pandemia, los músicos se reunieron finalmente en tarima hace unas semanas atrás en el Jardín Botánico de Caguas, donde se vieron frente a frente con público. “La verdad que nos hacía mucha falta, lo que nosotros hacemos casi perfecto son los ‘shows’ en vivo, por el simple hecho de que cada uno es distinto, impredecible y definitivamente extrañamos ese elemento caótico que tanto nos caracteriza”, explicó Sánchez, no sin antes mencionar que el próximo jueves, 7 de octubre, se van a presentar en un espectáculo frente a la Torre de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, junto a PJ Sin Suela. “Ese ‘show’ va a estar bastante interesante, en gran parte porque el público de Río Piedras nos quiere un montón y van a estar ‘pompeos’”, concluyó el cantante.