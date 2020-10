El cantante Carlos “Cano” Estremera ingresó la semana pasada al hospital Auxilio Mutuo en San Juan acompañado de su esposa Yamira Arce. Al llegar a la institución hospitalaria, le expresó a la hoy viuda: “voy a entrar aquí y de aquí no voy a salir”, presentimiento que tuvo al enfrentar varios percances de salud que provocaron cuatro hospitalizaciones desde febrero hasta el pasado miércoles cuando falleció.

La esposa del “Dueño del Soneo”, quien tuvo una larga y brillante carrera primero en orquestas como la de Bobby Valentín y luego como solista, confirmó a este medio que el artista de 62 años, murió por complicaciones de salud relacionadas al doble trasplante de pulmones que recibió en el 2018.

El jueves de la semana pasada, ingresó al hospital con una anemia, pero semanas antes se le había diagnosticado con pancolitis, una inflamación del área del colon que provoca sangrado y el dolor abdominal.

“Cuando llegamos, Cano tenía mucho dolor en el área abdominal. Era su cuarta hospitalización. Él me dijo me trajiste aquí y voy a entrar aquí y de aquí no voy a salir. Le dije: no digas eso que ya llevamos muchas hospitalizaciones y siempre has salido. Pero su cuadro se fue complicando y en el fin de semana fue empeorando. La salud de Cano fue para atrás. Llamé a sus hijas para que vinieran de Estados Unidos. Al momento de su muerte, solo estaba yo en la habitación. Cano se fue mientras dormía. Se fue tranquilo y eso me reconforta, porque cuando el trasplante él me dijo que no le temía a la muerte, pero no quería sufrir una agonía y gracias Dios no la tuvo”, relató la esposa del salsero, que estuvo a su lado por 17 años.

A Cano le sobreviven tres hijos Karla, Erik, y Gilmarie. Arce, aunque se encuentra fortalecida por todas las muestras de solidaridad que ha recibido se afligió al al recordar que la Navidad “será muy dura sin él y hasta habíamos comprado unas pijamas”, reveló entre llantos.

Arce explicó que ha recibido cientos de mensajes de afecto de seguidores y amigos Estremera. Es por ello, que para que el público se pueda despedir del cantante los actos fúnebres serán este domingo, 1 de noviembre en la Funeraria Puerto Rico Memorial en Santurce.

El velorio será abierto a partir de las 2:00 p.m. y se seguirán los protocolos del Departamento de Salud ante la amenaza del COVID-19.

Deberán observarse las siguientes normas en el velorio:

- El público en general podrá asistir de 2:00pm a 6:00pm.

- Deberán utilizar mascarillas y mantener distanciamiento físico

- No se permiten niños menores de 12 años

- Los servicios fúnebres se transmitirán por Facebook Live a través de Funeraria Puerto Rico Memorial

- Durante el Facebook Live pueden enviar mensajes de condolencias que serán transmitidos a través de un monitor en donde su familia podrá verlos.

La familia solicita que no se envíen arreglos florales sino que se hagan donaciones a la entidad Hermansky-Pudlak Syndrome Network. La misma puede hacerse a través de su página de internet www.hpsnetwork.org o por correo a HPS Network, 1 South Road, Oyster Bay, New York, 11771. Es importante especificar que la donación es en memoria de Cano Estremera.

El cuerpo del intérprete de “La boda de ella” será cremado y luego sepultado en el cementerio de Villas Palmeras en Santurce.