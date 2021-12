Luego de recibir excelentes críticas -y sobre todo- el favor del público que asistió a su concierto en el mes de octubre, donde demostró una vez más ser una de las querendonas de Puerto Rico, ahora y a petición popular, regresa al Centro de Bellas Artes de Santurce “La más querida”, Lourdes Robles. La cita será el 26 de febrero de 2022.

De acuerdo con información emitida en un comunicado de prensa, este será un concierto memorable, en el que Lourdes Robles cantará todos sus éxitos, en una producción acompañada de bailarines donde la artista interpretará las canciones que la han acompañado, a lo largo de su carrera tales como: “Abrázame fuerte”, “Que Dios se apiade de mí”, “Lo amo”, “Todo me habla de ti”, “Pero me acuerdo de ti”, “Se me pasará” y “Que lastima” entre muchos otros temas. De este modo el público disfrutará de una gran noche junto a la artista, cerrando el llamado mes del amor.

Los boletos ya están disponibles exclusivamente en Ticket Center.