El cantautor puertorriqueño Luis Figueroa fue el pasado fin de semana el telonero de los conciertos de Marc Anthony en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Su actuación, que incluyó seis interpretaciones en vivo, fue bien recibida y acogida por la audiencia salsera que se dio cita en el espectáculo.

La buena recepción que experimentó en el principal recinto artístico del país se repitió en varias ciudades de Estados Unidos y América puesto que el egresado de Berklee College of Music ha sido el responsable del acto de apertura de la gira “Viviendo” de Marc Anthony durante el 2022.

Eso sí, quien en su adolescencia participó en programas como “Star Search”, “Sábado Gigante” y “American Idol” aseguró que la diferencia de presentarse en su patria versus en otros destinos fue inigualable ya que lo hizo ante “un público boricua exigente y conocedor”, y en su casa.

”La verdad es que estuvo maravilloso. Pude cantar seis temas y el público de Puerto Rico es exigente y le metimos. Me dejé llevar por cómo respondieron y fue muy bueno. La conexión que se crea es muy especial y fue mi primera vez solo en el Coliseo. Me siento bien contento y satisfecho”, indicó el joven de 33 años y natural de Aibonito, que también fue corista de Romeo Santos por cuatro años .

Figueroa no solo ha tenido la fortuna de recorrer varios destinos con Marc Anthony en la gira que recién culminó el artista en Puerto Rico, sino que también lo ha hecho con El Gran Combo de Puerto Rico en su gira de 60 aniversario por Estados Unidos.

El cantante es parte del sello de artistas que tiene firmado Marc Anthony a quien le debe la gran oportunidad de difundir su talento y su propuesta de salsa con ritmos urbanos y pop. Desde los nueve años, Figueroa comenzó en la salsa al grabar una producción, luego al crecer se inclinó por el estilo urbano, el pop y otros ritmos mientras estudiaba composición en Berklee College of Music.

En busca de esa oportunidad se radicó hace cinco años en Miami tras conocer a Marc Anthony y ser firmado en su sello. Fue en ese entonces que volvió a abrazar la salsa, -género con el que debutó-, y comenzó a hacer nueva música en la clave salsera con fusiones rítmicas. La salsa, afirmó, se le da con naturalidad y sus influencias musicales fueron Frankie Ruiz, Jerry Rivera, Domingo Quiñones e Ismael Rivera, entre otros. En la actualidad su disquera es Sony Music.

Figueroa agradece la oportunidad que le ha dado Marc Anthony, a quien describió como un excelente mentor que respeta su criterio y libertad de crear su música. ”Cuando tiene que dar un consejo, Marc lo hace y siempre respeta el talento de uno”, aseguró.

El exponente acaba de lanzar un nuevo tema para la época navideña. Se trata de “La Clave”, una parranda al estilo caribeño. La canción fue compuesta en letra y música por Figueroa junto a los músicos Andrés Sánchez, Roberto Carlos Sierra Casseres, Carlos Humberto Domínguez y Andy Clay.

“La Clave”, además, supone un homenaje a las tradiciones de muchos países latinoamericanos que se celebran durante la época junto a familiares y amigos acompañados de un menú en el que el lechón es el plato principal y el baile es el gran protagonista.

”Esta canción me lleva a las Navidades que pasé con la familia en la isla, capturamos el ambiente de unión y fiestas que tan feliz me hacían y me hacen”, dijo Figueroa, quien se quedará en Miami el resto de la época festiva.

El joven cantante se encuentra trabajando -a su vez- en lo que será su segunda producción musical y espera en el febrero de 2023 “comenzar a soltar nuevos temas”. La primera fue “Luis Figueroa” y logró una nominación al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Salsa.