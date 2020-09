Si le dieran a escoger al cantautor puertorriqueño Luis Fonsi entre dos meses más de tranquilidad en casa con su familia o salir directamente a una gira, la decisión la tiene muy clara.

“Digo, ‘¿mañana?’ ¡Ahora mismo me voy para la gira!'. Nosotros nos acostumbramos a tener ese ritmo de trabajo y por más que uno diga que estoy cansado y que no he dormido nada, lo necesitamos”, revela el cantante quien recientemente culminó su labor como uno de los jueces del programa La Voz de Telemundo y anoche lanzó su nuevo sencillo “Perfecta” junto a Farruko.

En una conversación con El Nuevo Día, el intérprete cuenta que la experiencia de la pandemia le ha cambiado su ritmo de trabajo por completo. Aunque de manera distinta, se ha mantenido produciendo y activo con todo lo que tiene que ver con su labor social a través de su fundación, y alzando su voz para hacer un llamado a los ciudadanos a votar en las próximas elecciones, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.

Los pasados meses también le han abierto los ojos de una manera diferente, para apreciar las cosas pequeñas de la vida. Asegura que ha aprendido a hacer cosas que antes no sabía hacer, ahora es mejor en la cocina, es handyman y hasta productor de televisión con el asunto de que le toca poner luces, micrófono y computadora para las entrevistas.

“Soy una persona súper optimista. Sé que hay una realidad detrás de todo esto, que hay mucha gente que se la está pasando mal, que ha perdido sus empleos, que han perdido familiares y sé la seriedad de lo que estamos viviendo. O sea, que tampoco quiero minimizar eso, pero en mi caso lo que me ha traído es tiempo, es tiempo de estar con la gente que amo, que es mi familia, de repente que ese ritmo baje un poco, nacen cosas diferentes que quizás no hubiesen nacido, si hubiésemos seguido ese ritmo”, expresa a la vez que confiesa que anhela tocar nuevamente un escenario y regresar al ritmo de trabajo que tenía. Mientras, adelanta que contempla la posibilidad de celebrar un concierto virtual.

Ese mismo tiempo del que ahora goza por la emergencia del COVID-19 le ha permitido prestar atención a casos como el reseñado de la niña Penélope, cuya familia fue afectada por el paso de la tormenta Isaías. Este hizo una visita relámpago a Puerto Rico y le obsequió un auto a su familia.

“Nada quita el enfoque de lo que queremos hacer como artistas y como seres humanos. Lo que cambia son las cosas que están a nuestro alrededor. Pero, quizás si no hubiese sido por la pandemia y el tiempo extra que tenemos, yo no me hubiese enterado del caso de Penélope. No hubiese empezado a hacer esa investigación para tratar de ayudar a través de mi fundación. Una cosa ayuda a la otra y yo creo que de eso se trata, de ayudarnos unos a los otros, no importa en qué nivel. Pero, sí yo creo que hay que sacarle el jugo a lo que nos tire la vida. Hay que saber adaptarse y seguir hacia adelante siempre”, pronunció el intérprete de “No me doy por vencido”.

Llamado a votar

El cantautor se une a la ola de artistas que están haciendo su llamado a los ciudadanos a votar en las próximas elecciones ya sea en la isla o los Estados Unidos. Particularmente, su emplazamiento va dirigido a la juventud, de que salga a votar y de que su voto puede hacer una gran diferencia.

“Me uno al 100% y estoy involucrado en muchas campañas. Empezando por Puerto Rico, lo importante que es ese voto, especialmente el voto de la juventud, que para mí es el voto más importante, de esa nueva generación, ese futuro que está muy atento a lo que está pasando y (hacerlo) con ese mismo coraje. Cuando digo coraje, no es el coraje negativo, sino esas ganas de querer que nuestro país salga hacia adelante”.

Asimismo, indica que también hace el llamado a votar en los Estados Unidos porque al final del día, sea quien sea ese presidente nos afecta mucho como puertorriqueños.

“Estoy muy involucrado, especialmente con la juventud, de que su voto sin duda hace la diferencia. En todas las elecciones que hemos visto (sus resultados) han sido muy cercanas, o sea que sí hace la diferencia”, expresa Fonsi, quien el martes participó junto a Ricky Martin del inicio del mes de la herencia hispana al lado del candidato a la presidencia por el partido demócrata, Joe Biden.

Dedica tema a la mujer

Una melodía con guitarra acústica llevaría a pensar que la nueva propuesta del cantautor puertorriqueño Luis Fonsi se trata de una balada a las que nos tiene acostumbrados. Sin embargo, una transición hacia una fusión con reggae se impone en el tema “Perfecta”, título de la nueva canción que se lanzó anoche y que cuenta con el toque característico del cantante urbano Farruko.

El artista narra que cuando compuso esta canción dirigida a la mujer quiso celebrar las fusiones y los diferentes estilos que le han influenciado como artista. Por eso, al culminarla, no dudó en que fuera Farruko quien le impartiera su particular estilo, con quien siempre había querido trabajar en conjunto.

El resultado lo describe como una mezcla de colores donde él le puso el romanticismo y el artista urbano le impartió sensualidad con su lírica, en la que se celebra a la mujer y su perfección de ser única.

“Eso pasa en muchas ocasiones, está esa mujer que busca la perfección hoy día con tanta locura. No me quiero poner muy filosófico, pero actualmente con las redes, los likes y los filtros, todos queremos ser perfectos. Pero, la realidad es que todos somos perfectos para alguien y eso es lo importante, querernos nosotros mismos como somos. Eso es nuestra perfección, el hecho de que somos diferentes y que hay alguien ahí para ti”, resalta el artista, quien recientemente estuvo celebrando su sexto aniversario de matrimonio con la modelo Águeda López.

Asimismo, señala que la letra es una positiva en la que se eleva a la mujer, que es algo que a lo que le muestra importancia, le presta mucha atención y cuidado.

“Aunque algunas a veces las letras son más sensuales, más jocosas y divertidas, nunca cruzan esa línea donde yo me siento incómodo, no me siento como yo me expreso en la vida real, y creo Farruko hizo un gran trabajo. Le puso su toque de sensualidad y gozadera, pero siendo siempre muy respetuoso”, aclara el intérprete de “Girasoles” mientras adelanta que el vídeo de “Perfecta” se lanzará el próximo miércoles, 23 de septiembre.