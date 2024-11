Luis Fonsi se siente amado en República Dominicana

View this post on Instagram

Aunque en esta gira está promocionando su undécimo trabajo, ‘El Viaje’, que salió a la luz en mayo pasado, el cantante echó la vista atrás y recordó su crecimiento como profesional durante todos estos años: “En mi primer disco no escribí ninguna canción y ahora escribo, produzco y tardo dos años en sacar un disco porque quiero darle algo muy mío”.

Película “Say a Little Prayer”, su incursión en el cine

Reconocido mundialmente por sus exitosas canciones y colaboraciones, este jueves se estrenó en República Dominicana y Puerto Rico la película “Say a Little Prayer”, donde es el protagonista de la historia y con la que debuta en el mundo del cine como actor.

“No lo estaba buscando, a través de un amigo productor de cine me hizo llegar el libreto, pensé que no lo iba a hacer pero lo leí y me pareció que era una película que tiene muchos mensajes bonitos”, señaló sobre la cinta, que también se podrá ver desde mañana en Estados Unidos.