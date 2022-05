Luis Vázquez, el joven cantante de salsa, sigue coleccionando éxitos en su carrera artística. En esta ocasión se trata del buen recibimiento que ha tenido su más reciente tema “Peligro”, el cual en semanas se ha convertido en tendencia en el género tropical y hoy entra al “Top 10″ de las canciones más escuchadas de la lista “Tropical Airplay” de la prestigiosa Revista Billboard. Además, se posiciona dentro del “Top 40″ en el listado general de la misma revista.

El éxito de la canción “Peligro” se convierte en un nuevo logro y motivo de celebración para el joven boricua. Esto se suma a todo lo que ha alcanzado en su corta carrera como por ejemplo pertenecer al “21 Under 21″ de la Revista Billboard.

“Esto me llena de energía para seguir haciendo lo que tanto me gusta. Ya tenemos otra razón más para celebrar en el Día Nacional de la Zalsa en Puerto Rico en el cual me estaré presentando con mi orquesta”, dijo el cantante en un comunicado de prensa. Es importante señalar que el joven intérprete formó parte del mencionado evento el año pasado en Orlando (Florida), convirtiéndose en el cantante más joven en presentarse en dicho escenario.

El video oficial de la canción “Peligro”, ya supera el millón de visualizaciones en YouTube y el ritmo del tema es una indiscutible invitación a la pista de baile.

“Lo veo y no lo creo, hace poco me encontraba en los Latin American Music Awards nominado junto al Gran Combo de Puerto Rico y Sonora Ponceña por mi primer disco. Ahora, logramos posicionar ‘Peligro’ en estos listados tan importantes. Esta carrera apenas empieza, pero debo confesar que ha sido más espectacular de lo que me esperaba. Gracias por el apoyo a la salsa, seguiremos trabajando para que los jóvenes se enamoren del género tropical”, añadió Vázquez.

No es la primera vez que el joven puertorriqueño logra posicionarse en la lista “Tropical Airplay”, anteriormente la canción “Tu fan” logró alcanzar la posición #1, convirtiéndolo así en el artista más joven de la historia en lograr dicha posición. El sencillo “Me tienes mal” también logró entrar en dicho listado, mientras que su álbum “Comienzos” debutó en el top 10 de las listas Tropical Álbum y Tropical AirPlay, a menos de una semana de su estreno.

El joven salsero se prepara para esta semana ser parte de “Los Premios Heat” que se llevarán a cabo en la República Dominicana.