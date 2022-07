La gratitud que el cantante Luisito Carrión le debe a Dios, a su familia, a los profesionales de la salud, amigos y a sus miles de fanáticos “se queda corta” y no hay palabras que la describan luego de que hace un mes fuera operado de emergencia en Colombia para destapar sus arterias tras sufrir cuatro infartos.

El salsero puertorriqueño que ya retomó su rutina de presentaciones musicales al presentarse el pasado fin de semana en los municipios Cataño y Loíza reconoció que está vivo únicamente por la “voluntad de Dios que me quiso dejar aquí para seguir trabajando para Él en este mundo”.

“Estoy tan agradecido… No sabía que era tan querido por tanta gente de todas partes del mundo que me pusieron en oración. Diciendo gracias me quedo corto y no pagó. Estoy agradecido de la voluntad de Dios, de mi esposa y de mis hijos. Donde quiera que me pare puedo dar mi testimonio y agradecer a todos los que se preocuparon y me ayudaron. Aquí estoy en nombre de Dios. Dios tiene el control de todo y ese mensaje es el que hoy le digo a mis hermanos; no se desesperen “, afirmó el cantante que siempre estuvo consciente y que en medio del trayecto en ambulancia del primer dispensario de salud en Tuluá en Colombia al hospital donde lo operaron, otro vehículo impactó el transporte.

“En la ambulancia me montaron de pasajero. Yo iba al frente con el chofer y otro carro chocó la ambulancia por la puerta de mi lado y no nos pasó nada. Esto fue Dios que me protegió y nos protegió”, recordó hoy Carrión en entrevista con El Nuevo Día.

El intérprete de “Por alguien que se fue” narró que su percance de salud hasta el momento ha sido lo más cercano a la muerte. El salsero se refiere al cuarto infarto que tuvo justo antes de subir al escenario de la Feria Agropecuaria y Cultural del municipio de Tuluá en Colombia.

Según dijo el dolor era tan inmenso sumado a la falta de respiración que lo único que sentía era “la muerte misma”.

“No te puedo describir el dolor de tan fuerte que era. Fue la muerte misma. Me dio tiempo de hablarle a Dios y encomendarme a su voluntad, aunque le pedía que me diera la oportunidad de realizar cosas que me faltan por hacer. Pero siempre respetando que era la voluntad de Dios que me quiso dejar para seguir trabajando para Él en este mundo”, mencionó.

Previo al ataque al corazón que requirió de atención médica inmediata, el cantante sostuvo que sufrió tres infartos durante su vuelo de Puerto Rico a Colombia que pasaron inadvertidos por él ya que le habían diagnosticado una “gastritis severa” en la isla. Una vez fue ingresado al hospital colombiano fue que le informaron que había tenido cuatro infartos.

El percance de salud empeoró sus condiciones persistentes y le mantuvo la presión elevada. Ante este panorama explicó que “me hicieron la intervención quirúrgica y me colocaron las mallas en las tres arterias”. Estuvo cerca de una semana hospitalizado en Colombia y luego fue recuperando poco a poco en compañía de su esposa que pudo viajar al país latinoamericano.

Carrión atribuye sus ataques al corazón al ajetreo de vida y la mala alimentación que repercute en enfermedades. El artista es consciente de que aunque los doctores le dieron el visto bueno para continuar con su agenda de trabajo el ritmo con que lo hace debe ser más sosegado. Ahora requiere de una dieta específica sin la ingesta de grasa ni sodio.

“La verdad es que me siento bien y ya regresamos a trabajar. El cardiólogo me dice ‘puedes trabajar, pero relax’. Tengo unos medicamentos que son de por vida y otros medicamentos para estar tranquilo. Ya venía con un cuadro de venas tapadas por la mala alimentación” , precisó.

La voz de “Yaré” se prepara la para sexta edición del “Aniversario de la Salsa” pautado para el domingo, 7 de agosto en Estadio Hiram Bithorn. El evento arrana a las 12:00 p.m. y el salsero está feliz y entusiasmado de encontrarse con sus colegas del género y agradecer personalmente los mensajes de solidaridad. En tarima estarán Carlos García, Charlie Aponte, Charlie Cruz, David Kada, David Pabón, Edgar Daniel, Gerardo Rivas, Giro, Jorge Yadiel, La India, Lalo Rodríguez, Limi-T 21, Luisito Carrión, Maelo Ruíz, Nino Segarra, Osvaldo Román, Pedro Arroyo, Pedro Brull, Pedro Conga, Primi Cruz, Tito Allen, Willito Otero, Grupo Galé y Yan Collazo.

Además, se realizará un homenaje a los fenecidos cantantes Tito Rojas y Héctor Tricoche.