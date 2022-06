El sonero puertorriqueño Luisito Carrión fue operado en Colombia ayer domingo, luego de padecer de una “afección cardiaca” el pasado viernes, 24 de junio, según confirmó su esposa Jenny Marti en su cuenta de Facebook. No se especificó qué tipo de intervención quirúrgica recibió el cantante.

Carrión, de 58 años, sufrió un percance de salud por el que requirió recibir asistencia médica de emergencia durante su participación en la Feria Agropecuaria y Cultural del municipio de Tuluá en Colombia.

“Como un día juramos ante Dios y aquí estuve, estoy y estaré a tu lado. Te Amo mi Amor. Ya hoy estaré contigo y pronto regresaremos a nuestro hogar por que declarado está”, escribió la puertorriqueña en la mañana de hoy. “Dios nunca nos ha dejado y no nos dejará. Dios te me bendiga mi amor”.

Además de eso, la esposa del talentoso sonero que ha cantando con orquestas de salsa como Don Perigñón y la Puertorriqueña y la Sonora Ponceña, mencionó que estaba lista para acompañar a Carrión en el país cafetalero. “Ansiosa por tocarte, aunque siempre estuve contigo por cámara en todo momento. En tu operación siempre he estado comunicada con el doctor allá y pude ver todo el proceso de tu operación. Pero no es lo mismo si no estoy contigo”, manifestó Marti. “Te extraño y se que Dios te ha guardado siempre. Otro testimonio para ti. Ya pronto saldremos de esto y lo contaremos como una gran pesadilla. ¡Te bendigo!”

El sábado pasado, la Oficina de Comunicaciones de la Clínica San Francisco S.A. resaltó, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, que Carrión sufrió un percance de salud en la madrugada del viernes durante una participación artística en la mencionada feria. “(Carrión) Fue atendido de manera oportuna en nuestro servicio de Urgencias por médicos especialistas en medicina interna, quienes determinaron la importancia de continuar unos protocolos de salud de mayor complejidad”, indicó el comunicado de prensa. “(Por consiguiente) Fue remitido a otra institución de salud por cuenta de sus familiares”, añadió el centro hospitalario.

El periódico El Colombiano resaltó que Carrión sufrió el percance de salud momentos antes de subir a la tarima. El intérprete de éxitos como “Yaré” y “Por alguien que se fue”, era uno de varios artistas invitados que se presentarían en la edición número 65 de la feria.