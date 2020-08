El productor Rafael “Raphy” Pina Nieves se declaró no culpable hoy de cargos federales relacionados con poseer dos armas de fuego, una de ellas modificada para disparar de forma automática, y municiones de distintos calibres pese a ser una persona convicta, lo que está prohibido bajo las leyes federales existentes.

Pina se entregó hoy a las autoridades federales, luego que un gran jurado federal emitió ayer una orden de arresto. El productor de 42 años viajó de Miami a Puerto Rico para acudir a una audiencia de comparecencia inicial ante la magistrada Camille Vélez Rivé, en formato de videoconferencia, pues el acceso público a los juzgados federales está restringido debido a la pandemia de COVID-19.

Al incio de la vista, Pina se encontraba esposado, y la jueza ordenó que se le quitaran las esposas. En todo momento, el productor respondió en español y sus abogados traducían al inglés.

Vélez Rivé le impuso una fianza de $1 millón y ordenó que se le removiera el pasaporte, por lo que, en adelante, tendrá que solicitar autorización para salir del país. De ser encontrado culpable, Pina, quien es productor de múltiples intérpretes urbanos y estuvo a cargo del montaje de la histórica serie de conciertos de Daddy Yankee en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, podría enfrentarse a una condena de hasta 10 años de cárcel por cada uno de los cargos.

Precisamente, en la madrugada del 8 de diciembre de 2019, desconocidos realizaron sobre 100 disparos a la fachada frontal del Coliseo de Puerto Rico horas después que finalizó el tercero de los conciertos de Daddy Yankee. Se rumora que el ataque tuvo que ver con la participación, como artista invitado, del trapero Anuel AA, quien llegó al recinto fuertemente custodiado por personal de seguridad privado.

Horas más tarde, cerca de las 11:30 a.m., las oficinas de Pina ubicadas en Villa del Carmen en Caguas también fueron tiroteadas. Nadie resultó herido en ambos incidentes.

La licenciada María Domínguez, a cargo de la defensa del productor, alegó que las armas y municiones fueron encontradas en una caja fuerte ubicada dentro de una residencia en la que Pina no vive. Actualmente, el empresario reside en la ciudad de Miami.

De acuerdo con la acusación, a Pina se le ocuparon una pistola Glock modelo 19 de 9 milímetros (mm), otra pistola Smith & Wesson SD40 calibre .40 y 526 municiones de distintos calibres. Esto está prohibido por las leyes federales existentes para los convictos de un crimen castigable por una sentencia en prisión mayor a un año.

En el 2016, el magistrado federal Daniel R. Domínguez le impuso a Pina una condena de dos años de libertad supervisada por su participación en un esquema de conspiración para desfalcar al desaparecido Doral Bank por $4.1 millones mediante la compra de una residencia en Palmas del Mar, en Humacao.

La condena incluyó también el tiempo cumplido como sumariado durante cuatro días, así como una multa de $150,000, además de realizar 250 horas de servicio comunitario.

Pina subió anoche a sus redes sociales un vídeo en el que reaccionó a la nueva acusación. “Mi gente, aquí reportándome responsablemente para los que han leído la noticia. Me encuentro tranquilo y quiero que sepan que voy a dar la cara como siempre lo he hecho en toda mi vida, en todas mis caídas, tropiezos y situaciones. En las cosas buenas también he tenido la frente en alto. He sabido caerme y también he sabido levantarme. Estoy súper tranquilo porque mi vida completa está en las redes sociales. No le temo a nada y no tengo nada que ocultar en mi vida por más que quieran juzgarme o por más mal que quieran pensar en mi corazón estoy tranquilo, en mi mente, con Dios, con mis hijos y con mi familia. Estoy súper bien”, sostuvo el productor en la publicación que difundió en sus redes sociales desde Miami.

Ante las declaraciones del productor, varios artistas y figuras del entretenimiento le expresaron su apoyo.

Daddy Yankee, Ozuna, Natti Natasha, el productor Paco López y el gerente general del Coliseo de Puerto Rico, Eduardo Cajina, son algunos de los que se han solidarizado con Pina.

Su amigo y socio musical Daddy Yankee le reiteró su apoyo al escribir: “El árbol que está bien sembrado no lo mueve la corriente. Vamo’ pa encima!”.”Vamos pa’ encima mi gallo. Te quiero mucho. Firme. Dios conoce tu corazón”, expresó Ozuna en los comentarios de la publicación en Instagram.

Por su parte, el gerente general del Coliseo de Puerto Rico afirmó: “Hermano, siempre poniendo a Dios por delante y el te dará la salida!”.

A principios del pasado mes de abril, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) allanaron una residencia en la urbanización Caguas Real propiedad del productor. Días más tarde, el FBI también allanó una gasolinera y una planta de hielo propiedad del productor.