En 1999 Carlos Santana reactivó su carrera musical gracias a “Supernatural”, un álbum que contó con diversos colaboradores y que se estima que ha vendido más de 30 millones de copias. Entre la lista de invitados, donde había nombres como Eric Clapton, Dave Matthews y Lauryn Hill, también asomaba Maná, grupo con el que el guitarrista terminó generando un fuerte vínculo, llegando a girar en conjunto.

20 años después la banda mexicana se inspiró en aquel exitoso álbum para guiar sus próximos pasos, reclutando a estrellas de la música en español, pero en esta ocasión para reversionar sus propios clásicos y aprovechar de darles un segundo aire. “Uno convive con las canciones mucho tiempo porque estás de concierto en concierto y luego te vas a echar unos tragos y en el bar ponen Maná. !Ya no queremos oír a esos cabrones¡”, dice entre risas Fher Olvera, vocalista de la banda en conversación con “El Mercurio” desde Puerto Vallarta.

Las primeras pistas de este trabajo se dieron en 2019 cuando Maná lanzó nuevas versiones de “Rayando el sol” junto a Pablo Alborán y “No ha parado de llover” con Sebastián Yatra. La pandemia les impidió seguir con el ritmo de publicaciones, pero le sirvió al grupo para seguir conectándose con colaboradores y, en el caso de Olvera, para encontrar nuevas inspiraciones.

PUBLICIDAD

“Tuve mucha suerte porque me enamoré. Me encontré con una chica que había visto unos meses antes del COVID-19. Ni un beso le di esa vez, pero hubo mucha química y nos seguimos viendo por la camarita, como niños de secundaria, hasta las 5:00 a.m. echando tragos a distancia. Y luego nos pudimos ver. Tuve esa luz de esperanza que también me ha dado mucha inspiración”, confiesa Olvera.

Ese empujón creativo se verá reflejado, según el músico, en un nuevo trabajo de estudio que prepara el grupo, el primero desde “Cama incendiada” (2015), aunque antes vendrán nuevas reversiones con invitados. A comienzo de mayo estrenaron una renovada “Eres mi religión”, en colaboración con Joy, a la que le dieron un vuelco “más espiritual con una instrumentación más tibetana”.

Si bien las colaboraciones que han estrenado ahora cuentan con nombres de la primera línea del entretenimiento en español, el compositor de “En el muelle de San Blas” adelanta que también esperan darles voz a nuevos talentos y también a algún intérprete chileno. “La próxima canción que viene es con una persona que no es conocida, pero canta como los ángeles. Es una niña de 12 años”, anticipa.

A pesar de las promesas de nueva música, Olvera aclara que no les interesa entrar al ritmo frenético de lanzamientos que predomina en la industria actual. “Es una pena que la gente esté perdiendo la paciencia. La inmediatez es lo de hoy, lo platicaba la otra vez con Jorge Drexler. Es una pena para el arte. Para dar un beso o para hacer el amor tienes que tomarte un tiempo, también tiene que ser así para escuchar una canción. Si alguien quiere que nos encarrilemos como un artista que va a estar sacando y sacando canciones, si no lo hicimos nunca, tampoco lo vamos a hacer hoy. Ni modo”, señala.

PUBLICIDAD

- ¿Y qué opina de la vigencia de las canciones de Maná?

“Ya no estamos sonando mucho en la radio ni tenemos tantas bajadas como muchos otros, pero también tiene un valor eso. Tiene una ética artística. Es mejor morir de pie como los árboles que morir de rodillas. Somos vieja escuela, la verdad, no vamos a comprometer ni hipotecar nuestra forma de ser porque ahora el mercado cambió. Al final, la gente también quiere calidad. Hay muchas cosas que usas y desechas. El fulano de tal o el reggaetonero tal está padre para mover un rato el culo y está okey, pero bueno, es como la gillette, que después de tres rasuradas ya no sirve”, concluyó Fher.