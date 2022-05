Con la satisfacción y alegría de haber logrado un concierto, que durante el camino fue muy trabajoso al tener que enfrentar una demanda, pero tan anhelado y con un resultado apabullante, el cantante Manny Manuel se aproxima a repetir el espectáculo “Amor eterno: tributo a Juan Gabriel”, pero esta vez desde el Centro de Bellas Artes de Santurce.

El artista, quien ofreció una propuesta escénica diferente, armó un concierto con una veintena de éxitos del fenecido “Divo de Juárez” y los interpretó en el género musical que distinguió a la leyenda mexicana de la música popular.

“Fue una experiencia totalmente diferente. Es impresionante, cuando (el diseñador) José Reinaldo Moda, quien me hizo el atuendo, lo más parecido posible a lo que utilizó Juan Gabriel en el 1990 en el Bellas Artes de México, y me puse ese ‘jacket’, yo te juro a ti que a mí me entró el espíritu de Juan Gabriel. Yo dije que no lo iba a imitar, que lo iba era a interpretar sus canciones y hacerle honor a su repertorio, pero era inevitable que yo me sintiera como lo estaba”, dijo acerca de su experiencia en las dos funciones que llevó a cabo en el fin de semana del Día de las Madres, ofrecido en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Y es que, según se reseñó en este diario, el conocido “Rey de Corazones” cantó de una manera como su fanaticada no está acostumbrada a escucharlo, en un género distinto al que le ha hecho famoso, lo que arrancó aplausos del público y que lo aclamaran.

“Esa oportunidad que el destino y el universo me dio de estar cantando y estar como en el caparazón de Juan Gabriel, te lo juro que fue ese sentimiento, se me paran los pelos al decírtelo. Yo me puse ese primer cambio, pesado como era, y dije: ‘oh my God’, me estoy transformando en este tipo’. Él estaba allí, en cierta manera lo sentía. Yo no ensayé mucho los ademanes porque como no era imitación, no me concentré en eso, y las cosas que salieron allí fluyeron. Muchas veces me veo en los videos de la presentación y pues sí, tengo unos aires ahí. Me los gocé y la gente se lo gozó. Esa eran las partes en que más gritos daban”, contó a El Nuevo Día.

El artista aprovechó para adelantar que tanto gustó el espectáculo y ante el deseo de muchas personas que no pudieron tener la experiencia, que el 2 y 3 de julio lo presentará en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. Además, espera poder presentarlo a finales de julio en Mayagüez.

Acompañado por una orquesta de 21 músicos, con sección de cuerdas incluida, y un coro de seis voces. En escena lo acompañan Luis Amed Irizarry, director musical, y la profesora de canto y directora vocal, Aidita Encarnación.

Manny Manuel contó con Lourdes Robles como invitada especial para interpretar composiciones que Juan Gabriel grabó a dúo, como “Déjame vivir” y “Un placer conocerte”. La intervención de la cantante fue un acierto por la química que se desarrolló entre ambos y por su innegable talento vocal.

“Todo el mundo merece ver ese concierto porque la energía es linda, los músicos tienen una energía, los coros. Fuen un concierto parío, pero había tan buena energía y tan buena disposición de todo el mundo, que ese fue el resultado”, expresó el cantante, quien adelantó que en dos semanas espera lanzar un EP con 8 temas, incluyendo “El efecto”, que grabó junto al artista urbano Ñejo y que ya lanzó hace unas semanas.

Según informó, este proyecto musical, que estará disponible en las diversas plataformas digitales, incluirá canciones en merengue, balada rock y salsa.