El cantante Manny Manuel compartió hoy un mensaje sobre su proceso de desintoxicación en una clínica en Puerto Rico y el tratamiento que lleva desde hace cuatro días para tratar su problema de alcoholismo.

El artista envió a los medios de comunicación un audio con sus declaraciones en relación a la nueva recaída que tuvo al llegar a Puerto Rico, luego de estar radicado hace una año en Virginia.

“Llevo cuatro días en un proceso de desintoxicación no tan solo física también una desintoxicación espiritual. Como ustedes saben hacen más de un año viví una experiencia muy difícil la cual me marcó la vida. Desde ese momento decidí no tocar el alcohol. Pasaron los meses, días y decidí prácticamente luego de año y medio venir a Puerto Rico a ver a mi familia. No les voy a negar que me sentí fortalecido y que tenía control en mis manos. Sin embargo, me equivoqué. Por eso es que decido entrar a un proceso de desintoxicación para entonces regresar a la persona que realmente soy”, aseguró el artista que ha pasado por este proceso en varias ocasiones.

La primera vez que el “Rey de Corazones” entró a un tratamiento de desintoxicación fue en el 1998, cuando el productor Angelo Medina era el manejador de su carrera artística. Luego en el 2012 la cantante Olga Tañón lo recibió en su casa y lo llevó a un centro de rehabilitación en la Florida central.

De la nueva experiencia que vive en la actualidad y su proceso de salud, el artista afirmó que confía en salir completamente fortalecido y rehabilitado para poder retomar los escenarios y devolover el cariño de la gente a través de su talento. Aseguró que se trata de una pausa sin límites de tiempo.

" La experiencia me está fortaleciendo mental y espiritualmente. Me siento muy a gusto con los expertos que me están tratando en mi proceso. De aquí pasaré de inmediato a una segunda fase como parte de la rehabilitación y en estos momentos en que la pandemia de COVID-19 está quise darme un descanso para ingresar voluntariamente a un programa de tratamiento que va a ayudar más este proceso y a fortalecer todo lo que tenga que fortalecer tanto física, como mental y espiritualmente. Es un tiempo que espero aprovechar al máximo con la ayuda de profesionales. Es solo una pausa que me mantendrá un poco alejado, pero pronto cuando volvamos a estar bien para estar frente a un público y darle todo como lo hace un grande entonces seguiremos disfrutando de la vida”, sostuvo la voz de “Como duele”.

El cantante que goza del cariño del público donde quiera que se presenta también agradeció los mensajes de solidadridad.

“Les quiero enviar un abrazo gigante a todos los que se han preocupado a todos. A todos muchísimas gracias por su cariño apoyo y oraciones. Quiero terminar con algo muy importante. Pedir ayuda no es de cobarde y cuando sientas que necesitas ayuda pídela y si te la ofrecen aunque te resistas acéptala. Sigo siendo ser humano y vamos a ser más sabios que ayer. Gracias a todos que Dios me los bendiga un beso”, concluyó en su mensaje.

El merenguero vivió el año pasado el escándalo más grande en su carrera. El 24 de febrero de 2019 fue expulsado en plena tarima de su presentación en el Carnaval del Día de Las Palmas de Gran Canaria. El artista apenas podía completar una canción, mientras el público lo abucheaba. El incidente acaparó medios internacionales y locales.

Manny Manuel permaneció varios meses en Islas Canarias. En ese entonces rechazó que hubiese estado ebrio y atribuyó su comportamiento a unas pastillas para manejar la ansiedad que se había tomado antes del evento.