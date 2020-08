El cantante Manny Manuel anunció hoy que culminó la primera fase de su tratamiento por lo que fue dado de alta del Hospital San Juan Capestrano.

El artista que tuvo una recaída atribuida a su adicción al alcohol ingresó esta semana a otra institución donde comenzó la segunda fase del proceso de rehabilitación que tomará alrededor de cinco meses, según un comunicado de prensa circulado por el equipo del merenguero.

Manny Manuel envió un mensaje en audio en el que afirmó que culminó la primera parte de su rehabiltación y ahora comienza la segunda parte de su tratamiento para “encontrar lo que estoy buscando espiritualmente y emocional”.

“En el hospital Capestrano comprendí que pedir ayuda cunado se necesita es de humanos y valientes y no pierdes nada con hacerlo… No estoy buscado el perdón a través de este mensaje. Lo que quiero es empatía y comprensión”, sostuvo el “Rey de corazones” en un mensaje enviado a sus seguidores en Puerto Rico, España y República Dominicana.

“La comunicación con Manny Manuel es constante. Estamos pendientes a su progreso y seguimos trabajando. Es una pausa necesaria que sabemos va a redundar en su bienestar”, expresó Luisín Martí, manejador del artista.

A finales de julio, el cantante dio a conocer que inició la primera parte de su tratamiento de desintoxicación.

“Llevo cuatro días en un proceso de desintoxicación no tan solo física también una desintoxicación espiritual. Como ustedes saben hacen más de un año viví una experiencia muy difícil la cual me marcó la vida. Desde ese momento decidí no tocar el alcohol. Pasaron los meses, días y decidí prácticamente luego de año y medio venir a Puerto Rico a ver a mi familia. No les voy a negar que me sentí fortalecido y que tenía control en mis manos. Sin embargo, me equivoqué. Por eso es que decido entrar a un proceso de desintoxicación para entonces regresar a la persona que realmente soy”, aseguró el artista que ha pasado por este proceso en varias ocasiones.

Manny Manuel estuvo los últimos meses radicado en Virginia y una vez llegó a la isla tuvo la recaída.

Cabe destacar, que la primera vez que el “Rey de Corazones” entró a un tratamiento de desintoxicación fue en el 1998, cuando el productor Angelo Medina era el manejador de su carrera artística. Luego en el 2012 la cantante Olga Tañón lo recibió en su casa y lo llevó a un centro de rehabilitación en la Florida central.

El merenguero vivió el año pasado el escándalo más grande en su carrera. El 24 de febrero de 2019 fue expulsado en plena tarima de su presentación en el Carnaval del Día de Las Palmas de Gran Canaria. El artista apenas podía completar una canción, mientras el público lo abucheaba. El incidente acaparó medios internacionales y locales.