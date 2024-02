Manolo Mongil, la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico y Cucco Peña lograron un espectacular tributo a Barry Manilow

Rendirle tributo al legendario Barry Manilow era una meta ambiciosa, pero la propuesta superó las expectativas de aquellos que se dieron cita en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de San Juan al presenciar un extraordinario espectáculo en la voz del cantante Manolo Mongil, apoyado por la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, bajo la capitanía del veterano músico Cucco Peña.

Se logró un verdadero homenaje a la música de Manilow, uno de los cantantes más reconocidos en el pentagrama popular estadounidense, con el concierto “Could It Be Magic, a Manilow Tribute”, nombre que enmarcó las cerca de veinte canciones que interpretó Manolo Mongil junto a la Filarmónica la noche del sábado.

“El concierto fue un despliegue de pasión musical. Desde los éxitos más emblemáticos hasta las baladas más conmovedoras, cada canción llevó a los corazones de los presentes a vivir la magia que encierran los temas de este legendario artista. Ha sido un gran desafío para todos, pero el mejor regalo fue recibir la ovación del público que, con mucha razón, esperaba que hiciéramos un verdadero homenaje a Manilow. ¡Y hacerlo junto a la talentosa Orquesta Filarmónica de Puerto Rico ha sido un privilegio incomparable! Gracias a todos los que nos acompañaron”, expresó Mongil, a través de declaraciones escritas, quien durante el concierto unió su voz a la cantante, actriz y compositora puertorriqueña, Jenilca Giusti, para interpretar la canción “Weekend in New England”.

El repertorio incluyó los temas “Even Now”, “Can’t Smile Without You”, “It’s a Miracle” y “Somewhere in the Night”. No pudieron faltar los populares éxitos como “Mandy” y “Copacabana”, temas con los que el público se unió coreando junto al artista.

“Ships”, “The Old Songs”, “I Made It Through the Rain” y, “Dime” fueron otras de las favoritas de la noche, que tuvo la inclusión de seis coristas.

Por su parte, Cucco Peña expresó a través de sus redes sociales la experiencia vivida, en la que tenía frescas en la memoria todas las emociones.

“Los momentos sublimes donde todos, orquesta, artista, público, director y técnicos parecería que somos uno, por un momento viajando en un universo paralelo…los momentos de alguna tensión que son parte de cada presentación de todo artista, y en algunas ocasiones como esta, la satisfacción y el dulce sabor de la misión cumplida. Revisitas todo, desde la primera llamada para conversar sobre la proyecto para el concierto, las reuniones posteriores de producción, tu participación en las promociones hasta el ensayo general el día antes del concierto.Y das gracias….”, fueron parte de sus expresiones, a la vez que agradeció a todos los que formaron parte del proyecto, y de que resultara en uno exitoso.