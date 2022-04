El cantautor puertorriqueño Manolo Ramos presentó este sábado su primer concierto en teatro, proyecto que se vio pospuesto en varias ocasiones por la pandemia. El concierto, titulado “Amor y punto”, fue un derroche de sentimiento y, muy especialmente, buena música con un sonido moderno.

Manolo Ramos aprovechó la cita para demostrar que es un artista completo que canta, compone y produce su música. Con esa música, tan personal y tan única, regaló su ADN de artista completo y cabal. Su melodiosa voz, sus letras que retratan la cotidianeidad de todos y acarician el alma de manera sutil, su sencillez y candidez, lo hacen un talento que no solo debe ser conocido y apreciado en Puerto Rico, sino más allá de nuestras costas.

El cantautor interpretó una veintena de sus composiciones. (Suministrada)

En esta exitosa noche deleitó la concurrencia congregada en el Teatro Francisco Arriví con un repertorio integrado por los siguientes temas: “Apertura”, “Corazón lleno”, “No lo vi venir”, “El que quiere más”, “Hablemos claro”, “Para no seguir llorando”, “Bobo”, “Dímelo”, “Hacernos falta”, “Que nadie me despierte”, “#ElJuego”, “Por última vez”, “A Ratos”, “Ser tu amigo”, “Tengo un sitio”, “Dios y el pavo”, “Es más fácil ser bueno”, “Se detiene el tiempo”, “Turquesa”, “Lo que el viento no se lleva”, “La tierra de papá”, “Yo soy puertorriqueño” y el éxito “Amor y punto”.

En un momento muy emotivo de su concierto, interpretó su éxito "La tierra de papá" acompañado por su hijo Gael Ramos. (Suministrada)

Entre anécdotas y relatos sobre cómo sus musas le llevaron a componer cada tema transcurrieron las dos horas de un concierto enmarcado en una producción sencilla pero efectiva, en la que la creatividad del cantautor arecibeño y de su equipo puso una vez de manifiesto que lo hermoso y elegante de una puesta descansa mayormente en el buen tino y mejor gusto.

Para este éxito, Manolo Ramos contó, entre otros muchos talentos, con Enoc Hernández en la dirección musical, Eduardo Ramos en el sonido, diseño de producción de Synergy Technologies, fotografía y vídeo de Leilany Herrera, Marcos Sánchez y Richard Vicens en la gerencia de producción y la producción general de Pulpo Creativo y MS Music Group.