Por años las canciones de Marcela Gándara han sido de aliento y soporte para muchas personas en medio de adversidades y situaciones difíciles de la vida.

Sus letras conmueven el corazón y hasta pueden aliviar las cargas, pero cuando se trata de confortar con paz a los padres, madres y familiares de la atroz masacre en Texas, en la que un joven mató a 19 niños y dos maestras en la escuela primaria Robb, la cantante y compositora reconoció que no hay palabras para “tanto dolor”.

Gándara es residente de Texas y madre de una niña por lo que admitió que el miedo fue el primer pensamiento que la invadió ante la mortífera tragedia que una vez más sucede en los Estados Unidos.

“Es tan desafortunado y nos duele. Es tan triste y fuerte que me quedo sin palabras. Intentar dar consuelo a estos padres es muy difícil. Nos toca pedir y hacer oraciones por ellos. Voy a orar mucho por ellos donde quiera que vaya. Dios promete que toda circunstancia difícil que nos pudiera pasar, él va hacer que obre para bien. No hay palabras más allá de que estamos con ellos, están en nuestras oraciones ya que a todo Estados Unidos y a todo Texas nos duele el corazón junto con ellos”, indicó la artista que asegura que la masacre ha puesto a todos en alerta.

La intérprete de música sacra conversó esta semana con este medio a horas de la masacre en la que el joven identificado como Salvador Ramos entró a la escuela y comenzó a disparar dentro del aula escolar de Uvalde, una comunidad de población principalmente latina de unos 16,000 habitantes, ubicada a unas 75 millas de la frontera con México.

“Es algo muy triste y fuerte. Son cosas que pasan que no entendemos y que no tienen sentido. Precisamente hoy, (miércoles) fui a dejar la nena a la escuela y pasé por otra escuela que habían bomberos y me asusté mucho. Nos ponen en estado de alerta. Tenemos que hacer algo aparte de las oraciones. Tenemos que nos involucremos de alguna manera para que estas cosas no sigan pasando”, añadió la artista.

Una cita espiritual

La cantante llegó a Puerto Rico para presentar sus conciertos de este fin de semana en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce. La función de mañana, sábado, es a las 8:00 p.m. y la del domingo a las 4:00 p.m.

La artista mexicana trae su gira “Hope” que pudo presentar en El Salvador y en Panamá. La gira recorrerá además España, Italia, , Argentina, Ecuador, México, Nicaragua y varias ciudades de Estados Unidos. Gándara hará un repaso de sus grandes éxitos como “Supe que me amabas”, “Un largo viaje”, “Tú estás aquí”, “El mismo cielo” y “Dame tus ojos”, entre otros.

Adelantó que estrenará el tema “Estás en tu casa” y la canción que da título a su gira “Hope”. La cantante espera terminar una producción discográfica a finales de este año.

De Puerto Rico aseguró que siempre tiene grandes recuerdos por lo que adora la isla y si pudiera se mudaría.

“Van a ser unas noches bien lindas. Estoy muy emocionada con regresar a Puerto Rico. La gente es maravillosa, la comida es rica y las playas hermosas. Podría vivir allá, pero es muy lejos de Texas. Me encanta poder tener una noche íntima ante la presencia de Dios. La gente de Puerto Rico siempre canta todas las canciones. Es un público vivo y será bien lindo conectar con ellos en medio de la espiritualidad y la música”, sostuvo la artista que quien le dio su primera oportunidad fuera de las iglesias fue el exponente de Jesús Adrián Romero.

Gándara resaltó que su concierto es para todas las edades por lo que pueden asistir todos los miembros de una familia. La atmósfera que se recrea en su espectáculo recoge mucha paz y sosiego espiritual, ya que muchas de las alabanzas son transformadoras y entes de cambios para muchas personas.

La cantante ha sido testigo de momentos espirituales hermosos que atribuye al “poder de Dios”.

“Siempre creo que Dios es el que pone las canciones cuando las personas lo necesitan. Me ha pasado que con mis canciones hay personas que expresan que tenían un dolor y les deja de doler, otras sienten una paz enorme y crea esa conexión directa con Dios. No son las canciones es Dios quien se manifiesta”, afirmó la voz de “Más que un anhelo”, quien dijo que nutre su espiritualidad leyendo la Biblia durante todo el año.

La cantante de música sacra dijo que de surgir una oportunidad no descarta grabar algún tema secular, por que de suceder no debería extrañarle a sus miles de seguidores.

Los boletos de “Marcela Gándara en concierto” están a la venta el la boletería del CBA (787) 620-4444 y Ticketera.com.