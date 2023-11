CIUDAD DE MÉXICO — A días de saber si es ganador de su primera nominación a los Latin Grammy, el DJ y productor Marshmello lanza “Sugar Papi”, un álbum lleno de colaboraciones con artistas como Young Miko, Tiago PZK, ChocQuibTown y Polimá Westcoast, además de su éxito “El merengue” con Manuel Turizo por el que compite en la categoría de mejor canción tropical.

Marshmello visitó varios países latinoamericanos de niño y escuchaba música latina cuando era más joven, pero con el paso del tiempo dijo que se familiarizó mucho más con los artistas y los ritmos de la región gracias a su labor como productor musical.

“La música latina la ponía en los clubs, estaba por todas partes. Se sintió muy natural querer trabajar en un proyecto latino”, dijo en entrevista por videollamada desde Miami.

Para su álbum tenía una idea general de los artistas con los que quería colaborar. Uno de los primeros fue Manuel Turizo, con quien surgió rápidamente su éxito “El merengue”, que estuvo por meses en las listas de popularidad de Latinoamérica y le valió su nominación. Marshmello y Turizo se conocieron el mismo día que crearon la canción, surgida originalmente como una broma con el productor mexicano Edgar Barrera para responder a “La bachata” de Turizo.

“Fue una vibra muy, muy buena, difícil de igualar, pero sentía que sería así en este álbum”, dijo Marshmello. “Era como una especie de chiste pensando qué pasaría si lo hacíamos... Después nos dimos cuenta de que era una canción real”.

También era su primera vez creando una canción de merengue, un género que conocía de las pistas de baile.

“Fue divertido”, dijo. “Mi esposa me ha tratado de enseñar y no diría que soy el mejor bailarín, pero me esfuerzo lo más posible”, señaló.

Su incursión a la música latina también le valió ser reconocido como artista crossover del año en los Premios Billboard de la Música Latina, donde interpretó en vivo el tema con Turizo.

“Estaba muy, muy contento y sorprendido, y agradecido, muy agradecido; ese fue un día muy bueno para todo mi equipo”, recordó.

Ahora el DJ planea asistir a los Latin Grammy que se entregarán el 16 de noviembre en Sevilla. “Eso también es muy loco, simplemente estoy feliz de haber sido nominado”, agregó.

Como productor, Marshmello dijo que una de las claves es saber trabajar en el momento y aprender muy rápido cómo irán las cosas. Además, le gusta dar libertad a los artistas para las letras.

“Les decía: ‘Entraré en tu mundo, tráeme elementos a mí para mi producción y mi estilo’”, señaló.

El título de “Sugar Papi” es una especie de versión en español, o spanglish, de su nombre artístico, que en inglés significa malvavisco.

“Me encanta el nombre, ese podría ser mi apodo, sabes, soy Marshmello”, dijo. “Es diversión, toda la experiencia es de diversión, el nombre también es divertido”.

“Tusi”, con LiL CaKe y Brray, y “Dónde están que no los veo”, con ChocQuibTown, son algunas de las canciones que reflejan este espíritu.

“Ellos son tan geniales y únicos, me emocionó completar esa canción y estoy agradecido de que esté en el álbum”, dijo sobre su colaboración con el trío colombiano.

También hay funk brasileño con “Sou musa do verão”, con Luisa Sonza, trance y mucha música electrónica en “Super High”, con Polimá WestCoast, así como espacio para un poco de pop con “Como Yo :(”, con Tiago PZK, uno de los temas que lanzó como adelanto del álbum, y “Say Woah!”, con Nicky Jam, donde la voz del puertorriqueño se aproxima a la balada sobre beats de reggaetón.

“Lo que me gusta decir es que le puse a algunas de estas canciones mi oído para el pop”, dijo Marshmello. “El pop estadounidense y el oído para el pop en general que tengo en la música. Y por eso me gusta la canción de Tiago PZK canción también. Me gusta pensar que tiene mucho pop con la guitarra y las percusiones que son diferentes”.

“Tempo”, con Young Miko, y “Esta vida”, con Farruko, fueron otros adelantos de la producción. Con el lanzamiento del álbum, Marshmello estrenó el visualizador de “Alcohol” con Anuel AA y pidió a los fans estar pendientes de YouTube, pues espera lanzar más videos del álbum.

Tras su presentación en el festival EDC de la Ciudad de México a principios de año, donde muchos niños se dejaron ver con el característico casco blanco con ojos de negros de Marshmello, su participación en la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador y su reciente set de noche de Halloween en Road To Ultra Chile, el músico se presentará este fin de semana en Ultra Guatemala y Road To Ultra Costa Rica.

“Es una locura, muy buena vibra”, dijo sobre sus actuaciones en vivo.