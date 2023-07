Al sentarse a hablar con Tiago PZK, un joven cantante natural de Argentina, no es difícil dejarse llevar por las apariencias y pensar que se trata del típico músico que contesta en oraciones cortas y con pensamientos livianos de contexto.

Sin embargo, detrás de sus tatuajes, su recorte de pelo y de su indumentaria ancha y moderna, se encuentra un artista que, pese a sus 21 años, demuestra una madurez tremenda y un respeto increíble por su música y por el trabajo al que le dedica su vida.

A su corta edad, Tiago Uriel Pacheco Lezcano, nacido en Monte Grande, en Argentina, se ha convertido en una de las banderas insignia de una nueva generación de exponentes de música urbana de este país andino que comienzan a adentrarse en este competido género musical.

A pesar de eso, a Tiago no le interesa ser encasillado en un género musical como tal, sino que espera que lo consideren como un artista total. “Yo vengo de lo que se llama ‘freestyle’ y de la improvisación. En su momento sí era rapero, pero ahora no me encasillo en ningún lado, ni trapero, ni reguetonero, ni rapero. Solamente soy un chico intentando ser artista”, explicó el cantante que se dio a conocer en su país natal con la canción “Sola” en 2020 y que le abrió las puertas a otros mercados. “Hoy en día es difícil ser artista, porque todo el mundo quiere la atención y ser el cartel del momento. A mí, en realidad, no me gusta mucho eso. Yo soy una persona que no dudo de mis capacidades, sino que confío mucho en mi talento y por eso no me encasillo en un solo género”.

PUBLICIDAD

Tiago PZK tiene 21 años y nació en Argentina. (Nahira Montcourt)

Propuesta variada

Algo que llama la atención al escuchar la música que ha compuesto y grabado este artista desde 2019, es que la temática, los ritmos y la letra se salen un poco de lo que sería el patrón dentro de la música urbana. “Por ejemplo, la canción ‘Sola’, la que explotó en Argentina, habla de la violencia de género y es un tema profundo. Además, tengo otras canciones que tienen temáticas y vídeos que son para llorar. Después tengo canciones que son para bailar, para escuchar y para gozar”, detalló el artista cuyo nombre artísitico, PZK, sale de un grupo de freestyle al que pertenecía en su país de origen, llamado Pateando Zonas Krew.

Además, este artista siente mucho orgullo por las canciones que compone, y tiene muy en cuenta mantener un nivel que vaya a la par con los grandes compositores de música que ha habido en su país, sobre todo en géneros tan populares, como el rock en español. “Desde que empecé a hacer música tenía bien en claro que para crecer y evolucionar no me podía encerrar en un nicho o en un solo público. Entonces siempre fui muy abierto en cuanto al vocabulario que utilizaba para que se entendieran las canciones en todos los lados posibles. En parte es lo que me ha permitido mi crecimiento como artista”, detalló Tiago PZK, quien se hizo fanático de Daddy Yankee desde que era muy pequeño.

“Creo que hay un abanico de palabras para elegir cuando voy a componer. Uno puede ir a lo básico, a lo fácil, pero también uno se puede poner a pensar y a escribir algo que vaya más allá de lo típico como ‘vamos a perrear, a tomar y a fumar. Siempre he sido de las personas que le gusta ir un poco más allá. Tampoco soy Paulo Coelho, pero sí que trato de alejarme un poco de lo básico”, mencionó entre risas el argentino. “Eso es importante, porque en Argentina tenemos una gran escuela de artistas como Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta y Charly García, artistas que han dejado una vara bien arriba en cuanto a lo que es lírica y tenemos como artistas que mantener ese nivel”.

PUBLICIDAD

Premios Juventud

Tiago PZK estuvo en la isla dándole promoción a su nuevo sencillo “Asqueroso”, un reguetón “old school”, además de participar en los Premios Juventud, de Univision, donde estuvo nominado en las categorías de Artista On The Rise Masculino y Mejor Mezcla Urbana por su canción “Nos Comemos”, que canta junto a Ozuna. También dos temas en directo. A pesar de que le agrada haber sido nominado y reconocido en esta gala, lo que verdaderamente le importó fue la reacción del público cuando lo vio sobre el escenario.

“La verdad es que no me siento muy cómodo en los premios, porque no me gusta competir con nadie. Mi única competencia es conmigo mismo. Obviamente, cualquier galardón que se me entregue o que se me reconozca, me hace sentir más que feliz”, expresó el compositor argentino, que ha visitado la isla en cuatro ocasiones.

Nuevos temas musicales

“Asqueroso”, que ya se comenzó a escuchar, formará parte de un nuevo álbum en el que Tiago lleva trabajando por los pasados meses. El tema se sale un poco de las canciones que había grabado anteriormente, pero era algo en lo que quería adentrarse desde hace un tiempo.

“‘Asqueroso’ es un guiño de lo que se tratará el nuevo álbum. Es una canción que, la verdad, a mucha gente le ha decepcionado un poco por el hecho de que yo siempre fui muy ‘low key’ y muy sentimental con mis temas, y nunca hice una canción como esta”, mencionó el artista que ha grabado con cantantes como Myke Towers y Yandel. “Si ves el vídeo, quise romper con todo lo que venía haciendo y llevarlo al extremo, pero bien hecho. Entonces el video es ‘asqueroso’, como el nombre de la canción, porque era lo que quería transmitir”.

PUBLICIDAD

Luego de sus compromisos en Puerto Rico, Tiago PZK viajó a España para continuar con la grabación su próxima producción musical. “Llevo trabajando con el disco en varios países en el mundo. Hice un campamento en Estocolmo, Dinamarca, hice uno en Roma, Italia, hice uno en Miami, Florida, ahora voy a España y termino en Argentina”, añadió cantante. “Hemos trabajado con diferentes productores de todo el mundo, con diferentes artistas de varias partes del mundo, que me han llenado la cabeza de data. Ahora, viene lo difícil, que es seleccionar cuáles van a ser las que se queden en el álbum. Este proyecto va de la mano de las perspectivas que tenemos en la vida, como que ‘nada de lo que se ve malo, es tan malo, y nada de lo que se ve tan bueno, es tan bueno’”.