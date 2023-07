Puerto Rico y Premios Juventud comparten muchas cosas en común. Pensar en ambos nombres es traer a la memoria una fiesta extravagante con buena música, un largo y caliente día de verano o ese encuentro anual con los amigos de toda la vida.

Por eso, y mucho más, no es casualidad que la isla revalide como el destino elegido para celebrar “la fiesta más ‘hot’ del verano”, que este 2023 cumple su vigésimo aniversario. Para que esta edición sea recordada en el futuro, la producción le dio rienda suelta a la creatividad.

El Nuevo Día conversó esta tarde con Uji Fulgueira, productora ejecutiva del programa de antesala “Noche de estrellas” y de la alfombra roja del evento, quien adelantó algunos de los atractivos que encontrarán los famosos y sus fanáticos. A partir de las 7:00 p.m. del próximo jueves 20 de julio, las luces del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot se encenderán para la transmisión de la primera parte de la velada que será conducida por Migbelis Castellanos, Borja Voces, Ela Valden, Danilo Carrera, Yayis y Roberto Hernández.

“Este año rediseñamos la alfombra, va a ser más grande. Estaremos haciendo todo el ‘show’ desde el exterior. Este año el tema del ‘show’ es ‘Exprésate a tu manera’ y esta es ‘la fiesta más ‘hot’ del verano’, por lo que quisimos crear -justamente- una fiesta con muchos elementos diferentes y poco tradicionales”, dijo Fulgueira en entrevista telefónica.

A lo largo de su historia en la pantalla de Univision, la alfombra roja de Premios Juventud se ha presentado con distintas temáticas. Una de las más recordadas, comentó la productora, fue al estilo carnaval. Asimismo, aunque cada edición se diferencia de la anterior, todas tienen el mismo objetivo: que los invitados se diviertan.

Este 2023 el rediseño incluirá una estación con accesorios divertidos donde los artistas podrán tomarse “fotos locas” y compartirlas con sus seguidores en las redes sociales. El tono festivo e informal se extenderá hasta las tradicionales entrevistas que se realizarán en diversas áreas.

“En una de las tarimas de la alfombra vamos a tener una barra con un mixólogo que estará preparando bebidas. En otra plataforma se encontrará el área VIP, que será una sala tipo discoteca”, contó la ejecutiva con entusiasmo.

Las pautas musicales de la pasarela las sentará el salsero boricua Luis Figueroa con su más reciente sencillo musical “La luz”. Hace unos días, el joven de 33 años contó a este medio que llevaría “mucha salsa y mucha sabrosura” a la premiación.

Asimismo, el cantautor colombiano Venesti, deleitará a los presentes con sus dos éxitos “Umaye” y “Necesidad”. Después de las presentaciones musicales, se entregarán los primeros galardones de la noche, precisamente, a dos jóvenes puertorriqueñas.

“Estaremos otorgando el primer premio Agente de Cambio en la alfombra roja. Estas jóvenes han encontrado una manera de convertir el sargazo en una especie de cemento que sirva para espacios como patios”, agregó Fulgueira.

Amaia Molina y Luna Aponte, de 13 y 12 años respectivamente, naturales de Guaynabo y San Juan, se alzaron con el galardón por su trabajo en equipo en el proyecto “Concreto Eco Amigable: The Use of Coffee and Sargasum to make friendly concrete”.

Antes de continuar con los últimos detalles para la esperada fiesta musical, la productora ejecutiva reconoció la importancia de mantener un balance entre los artistas experimentados y los emergentes. En esa línea, recordó que la carrera de Figueroa nació en Premios Juventud 2016 y hoy goza de popularidad a nivel internacional.

“¿Por qué no darles la oportunidad? Esto se llama Premios Juventud. Debemos escuchar su voz y que el mundo entero conozca su talento”, comentó.