Desde el exterior del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en Hato Rey, donde ya comenzó el montaje de la rediseñada alfombra roja de Premios Juventud, se percibe un ambiente de fiesta. Mientras un equipo de trabajo carga cables y paneles, los encargados de la seguridad velan que todos los protocolos se cumplan al pie de la letra.

Hoy es el segundo día de ensayos para la vigésima edición de los premios de Univision, y el turno le corresponde a los exponentes urbanos y de merengue. A través de una pantalla digital gigante ubicada al finalizar la pasarela, corren las fotos de figuras como Chencho Corleone, Alexis y Fido, RKM & Ken-Y, entre otros grandes boricuas del género.

Los cantantes antes mencionados, junto a casi otra docena, se unirán a los pioneros Daddy Yankee y Luny Tunes para regalarle a la audiencia una apertura que dará mucho de qué hablar. Esta presentación, que también contará con las voces de Angel & Khriz, Chesca, De La Ghetto, DJ Playero, Khea, Omar Courtz, RaiNao, Wisin, y Zion & Lennox, “celebrará la explosión que ha tenido el reguetón entre los jóvenes a nivel mundial”, adelanta la producción en declaraciones escritas.

En el trayecto hasta el área designada para la prensa es imposible no envolverse con el ritmo de este género que alcanzó su máximo apogeo en la década del 2000. Precisamente, ese es el objetivo de las estrellas que protagonizarán el homenaje musical, para quienes el reguetón es “alegría”, “fiesta” y “dinamismo”, según describen algunos en entrevista con El Nuevo Día.

“Estamos bien representados. Para la presentación tenemos a Carlos Pérez (director creativo) de Elastic People, que es uno de los más duros en producción visual en el mundo urbano, ha trabajado con los mejores artistas. Entonces, para nosotros, va a ser como un ‘power’ adicional. Obviamente, nosotros tenemos nuestro ‘performance’, pero todo lo que nos va a rodear, el cuerpo de baile, los visuales, las luces, va a ser algo increíble. Yo creo que lo hicieron bien pensado, porque de la forma como va a correr el ‘show’, la parte de nosotros va a ser bien explosiva”, cuenta Joel Muñoz, mejor conocido como Jowell.

“Los más sueltos” aseguran que para mantenerse vigentes en la industria, la clave está en juntarse con las nuevas generaciones. Ejemplo de ello fue su más reciente colaboración en la producción musical más reciente de Rauw Alejandro con el tema “Ponte nasty”.

En la edición de este año, además, Jowell & Randy, junto a Wisin, estrenarán por televisión su más reciente colaboración “Baja sube sube”. Asimismo, Omar Courtz y Chencho Corleone, cantrán el tema “Saoco”.

Como si fuera poco, el reguetón también encabeza la lista de los más nominados. Entre ellos, Bad Bunny, Becky G, Maluma, Rauw Alejandro, Rosalía, Peso Pluma y TINI tienen nueve nominaciones cada uno.

El ensayo para Premios Juventud 2023, que será conducido por Alejandra Espinosa, Marcus Ornellas, Ángela Aguilar y Dayanara Torres, continúa con intérpretes como Pao Pao, Moly y Jandy Ventura. Para este último se trata de su primera vez en el evento anual.

“Estoy muy contento de estar aquí en Premios Juventud. Tengo una presentación especial en uno de los segmentos de merengue. Vamos a estar un grupo de merengueros dominicanos. Siempre es bueno que los premios y estas plataformas nos dejen decirle a la gente que el merengue se baila para’o”, comenta el hijo del fenecido “caballo mayor” Johnny Ventura.

El cantante, para el que “un buen merengue” no puede faltar en una fiesta de verano, expone que lo que vivirá el jueves también es una forma de continuar con el legado de su padre. “Soy un admirador de mi papá de los pies a la cabeza”, agrega.

Mientras el desfile de participantes sigue su curso, en un intento de no atrasarse ni un solo segundo, este medio conversó con el presentador cubano Roberto Hernández, quien animará el “backstage” del programa especial “Noche de Estrellas”. Aunque es su segunda vez en la isla, el corresponsal de “El gordo y la flaca” dice que se siente como si fuera “la primera vez” por el buen trato que ha recibido de parte de los puertorriqueños.

“La energía de la gente es lo que más he disfrutado hasta el momento. He estado desde los ensayos en La Marqueta y esa energía, esa adrenalina que te transmiten los puertorriqueños, es increíble”, comentó el presentador del Blocklot de Premios Juventud por tercera ocasión.

Quien compartirá las cámaras con la mexicana Yayis Villarreal y el boricua José Figueroa “El Negro”, ofrece un adelanto de lo que disfrutará la audiencia.

“Al público le voy a estar llevando lo más ‘hot’ de la fiesta el verano, Premios Juventud, porque en ‘Noche de Estrellas’ tenemos lo que es el sabor a boca de lo que vamos a poder ver en Premios Juventud, tendremos musicales, tendremos entrevistas y ya en Premios Juventud, pues, sabes lo que podemos esperar, tremenda fiesta de verano”, detalló quien audicionó para participar en el “reality show” del clan Kardashian, “Keeping Up with the Kardashians”.

Otra que celebra que Puerto Rico revalide como sede de Premios Juventud es la cantante urbana Yameyry “La Materialista” Ynfante. La cuarta finalista de la segunda temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo, comenta sobre la importancia del mercado boricua en su carrera artística.

“El mercado puertorriqueño es una plaza importante para mí y creo que para todos los artistas, porque es un trampolín. Como artista del género urbano, pues aquí es donde inició de verdad esa esencia, esa energía que se ha expandido por el mundo entero y que artistas como yo, y los que vienen subiendo, nos hemos inspirado en los que comenzaron y rompieron de verdad”, manifiesta.

La Materialista también formará parte de la presentación del grupo de dominicanos que subirá al escenario para llevar al público un poco del sabor del país hermano a través de la música.

Mañana, el tercer día de ensayos, estará encabezado por artistas internacionales como Danna Paola, las hermanas Rivera, Paulina Rubio y la agrupación Camila.