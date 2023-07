Joel Muñoz y Randy Ortiz, quienes conforman el dúo de reguetón Jowell & Randy, llegaron a los ensayos de Premios Juventud con el “party del sábado pega’o”, según confesaron esta tarde desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Los exponentes hicieron referencia a la fiesta de cumpleaños 40 de Ortiz, que tuvo lugar en 7eight7 Nightclub, en San Juan. Allí, entre otros colegas, “Nota Loca” celebró con cantantes como Brytiago, con quien cantó el éxito “Más de ti” varias veces.

El festejo, adelantaron, lo recordarán como una de las “fiestas más ‘hot’ del verano”. Sin embargo, agregaron, lo que sí estará caliente es el “show” que tendrán junto a su compatriota Wisin el próximo jueves en la entrega de galardones de Univision.

“Estamos bien representados. Para la presentación tenemos a Carlos Pérez (director creativo) de Elastic People, que es uno de los más duros en producción visual en el mundo urbano, ha trabajado con los mejores artistas. Entonces, para nosotros, va a ser como un ‘power’ adicional. Obviamente, nosotros tenemos nuestro ‘performance’, pero todo lo que nos va a rodear, el cuerpo de baile, los visuales, las luces, va a ser algo increíble. Yo creo que lo hicieron bien pensado, porque de la forma como va a correr el ‘show’, la parte de nosotros va a ser bien explosiva”, detalló Muñoz.

El lema de la vigésima edición de Premios Juventud es “Exprésate a tu manera”. En esa línea, Randy subrayó que si algo los ha caracterizado desde sus inicios a finales de la década del 2000, precisamente, ha sido su forma de exteriorizar sus pensamientos.

“Decimos lo que pensamos. A veces yo digo ‘Dios mío, por qué yo dije eso’. Somos muy ‘straight’, somos muy directos, a veces no sabemos cómo disfrazar las cosas, y eso es especial en Jowell & Randy. Nostros no hablamos con metáforas, ni hacemos pensar que somos alguien (que no somos)”, dijo el intérprete de “Salgo pa’ la calle”.

“Los más sueltos” aseguraron que para mantenerse vigentes en la industria, la clave está en juntarse con las nuevas generaciones. Ejemplo de ellos fue su más reciente colaboración en la nueva producción musical de Rauw Alejandro con el tema “Ponte nasty”.

En entrevista con El Nuevo Día, los boricuas aprovecharon para enviarle un mensaje al también productor y compositor de 30 años.

“Cuando lo vi, lo felicité y se lo dije, y lo digo públicamente, de parte de Jowell y Randy, (felicidades) porque es una pieza que se oye refrescante, no se oye más de lo mismo, y te pone a bailar desde que empieza, no se fue con otros ritmos, ritmos raros, ni nada. Él es un tipo que es de vanguardia, que saca estilos, los pega y los mete. De verdad que hizo un buen trabajo en el álbum”, aseguró Jowell.

El cantante urbano de 41 años invitó a sus seguidores a escuchar “todas las canciones” de “Playa Saturno”.