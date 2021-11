Asistir a un concierto de Ednita Nazario es presenciar la entrega, pasión y poder interpretativo en un escenario. La “Diva de Ponce” lo da todo a la hora de complacer a sus fanáticos. La artista se esmera por ofrecer un concierto memorable.

Ese hecho explica el por qué es la artista femenina con más funciones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Con las funciones de su nuevo concierto “La más loca, la más bella”, los días 19 y 20 de noviembre en el llamado “Choliseo”, la cantante se apresta para establecer el récord de 19 funciones en el considerado “venue” más importante del país.

Regresar a este recinto la ilusiona como si fuera la primera vez, ya que en sus hombros siente la responsabilidad de complacer a sus fieles y avivar emociones, tal y como lo ha hecho en sus más de cinco décadas de trayectoria musical.

“Esta es la vez que más tiempo me ha tomado llegar al Choliseo. Llevamos cuatro años esperando por una fecha. Cuando la conseguimos iba a ser en el 2020 y llegó la pandemia. Hemos ido cambiando el concepto, las cosas porque uno también cambia y va evolucionando y ha sido un proceso que no ha sido muy fácil. Lo hemos pensado muy bien y tiene muchos momentos a todo lo que hemos compartido en el camino, no solo en la música, sino vivencialmente en las cosas que nos unen como ser humanos. Es mi función 18 y 19 en el Choliseo”, sostuvo con entusiasmo la artista que aclaró que el concierto que va a presentar es muy distinto a la presentación inaugural que hizo en el Coca- Cola Music Hall el pasado 14 de agosto de 2021.

La voz de “Lo que son las cosas” precisó que el espectáculo del Coca-Cola Music Hall “fue un show, pero acá requiere una producción más grande que encara otros elementos y emociones”. “Repetirme no es la palabra, porque cada espectáculo es diferente. El diseño es distinto y uno es distinto. Aunque el público puede repetirse, vivencialmente todo traemos algo diferente. Indudablemente sé a lo que va la gente. La gente va a escuchar las canciones que han hecho propias y lo respeto mucho. Hay canciones que en todos los shows las voy a cantar. Acabo de grabar 11 canciones nuevas. Respeto mucho el encuentro personal y el lenguaje de agradecimiento y de compartir.

Del concierto adelantó que será una oportunidad para presentar el nuevo material de su producción “La más loca, la más bella”, que lanzó el 12 de noviembre.

Navidad en Puerto Rico

Una vez se presente en el Coliseo de Puerto Rico, la artista se dispone a festejar la época festiva en familia. Su deseo es que su hija Carolina Márquez Nazario venga a la isla. Todavía no ha coordinado los días específicos que estará con su hija, ya que ella requiere tomar vacaciones en su trabajo. Carolina reside en el estado de Florida.

Por último, la cantante reconoció que, aunque Puerto Rico vive momentos duros económicos y sociales que trastocan a la sociedad, ella prefiere ser una optimista empedernida y siempre pensar que “vamos a estar bien”.