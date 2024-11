MC Ceja ahora prefiere rapear con madurez y alejado de la violencia

“La paternidad con Sebastián me ha dado una oportunidad de estar presente en la vida del niño que no viví con el resto de mis hijos. La verdad es al principio estaba nervioso y con un poco de miedo, pero con las cosas que he aprendido de mi relación con mis primeros hijos ha sido importante para el presente que estoy teniendo con el bebé. Estoy súper contento y agradecido con Dios con esta bendición de ser padre”, afirmó el rapero de la vieja escuela del género urbano.

MC Ceja lanzó hace unos meses la producción “Alquimia” con 13 temas. “El disco presentó una parte de mí que siempre escondí. Siento que era una obligación de mi parte compartí estas experiencias de vida en la que misma vida me sacó de tantos problemas en los que estuve involucrado. Ahora que son otros tiempos donde he madurado, soy padre nuevamente y veo la vida con otros ojos… era mi obligación y quise hacerlo para aportar mi granito de arena. No quiero cantar nada de discoteca, ni me encuentran con un corillo en la calle. Ojalá y otros artistas sigan esa línea”, añadió sobre el álbum que no contiene letras de índole sexual o el llamado “maleanteo”, sino un tono más positivo.