Al parecer, las canciones clásicas de Ricardo Montaner se han puesto de moda en los pasados meses. Muestra de esto es la canción “Tríptico al amor” grabada por el puertorriqueño Mel y la mexicana Cristina Eustace y que contiene tres de los más grandes éxitos del venezolano como son “A dónde va el amor”, “Me va a extrañar” y “La cima del cielo”.

Mel reveló que desde siempre ha sentido mucho respeto por las canciones de Montaner, además de muchos otros cantantes, por lo que comenzó hace unos meses a grabar temas que unirá en un recopilatorio de nombre ‘Con las que yo crecí’, donde ya se estrenó el single “Si tú no estás” (1982), popularizada por Menudo.

“‘Tríptico al amor’ es una de esas canciones para el recopilatorio, que cuando hablé con el productor Luis Salazar, lo primero que me dijo era que me quería matar, por lo complejas que son las canciones de Montaner”, comentó el cantante radicado en Miami desde 1997. “Sin embargo, engaveté la canción porque entendía que le faltaba una voz femenina que me acompañara y ahí es que surge la oportunidad de grabar con Cristina Eustace”.

Según la mexicana, Mel, cuyo nombre real es Melvin Díaz Marrero, estaba buscando el complemento perfecto que fuera a la par con su melodiosa voz. “Como yo lo veo, es que Mel estaba buscando figurativamente una tuba para acompañar a la trompeta, que es su voz”, comentó la mexicana quien canta música regional mexicana. “La voz de Mel parece unas maravillosas trompetas brillantes y mi voz tiene ese bajo y ese color que se necesitaba en la canción. Este tema está hecho en un solo tono y no es fácil de cantar. Pero, cuando el público escuche la canción se va a dar cuenta de la tremenda química y el gran respeto que tenemos entre los dos”.

Para ambos cantantes, este tema ha sido la chispa perfecta para regresar a la música, debido a que ambos son en la actualidad empresarios exitosos. En el caso del puertorriqueño, es publicista y presidente de la empresa Media Force Global, Inc., compañía con base en Miami que también corre las relaciones públicas de artistas y medios de comunicación, y que le brinda servicios a la empresa de productos de belleza orgánicos propiedad de Eustace.

Muy recordada en Puerto Rico

Eustace es una figura muy conocida para el público de Puerto Rico, ya que en el 2008 ganó el programa “Objetivo Fama”, grabado en la isla.

“Podría decir que quien determinó que la música se convirtiera en mi vida fueron los boricuas y la Isla del Encanto. Puerto Rico siempre ha sido parte de mi vida y quedará en mi recuerdo para siempre”, comentó la mexicana. “De hecho, siempre he querido regresar a la isla y, ahora, con esta canción voy a poder estar un poco más cerca de mi segunda patria. Me considero una ‘borimex’”.

La canción “Tríptico al amor” también le ha ayudado a la cantante a exponer su voz en otro ritmo que no sea el regional mexicano, del cual grabó varios discos, razón por la cual ha recibido muchos comentarios pidiéndole que grabe más canciones pop. “Próximamente va a estar disponible un nuevo álbum en ritmo de banda y también con versiones en balada. De hecho, esta semana estrenamos “Esa no soy yo” de Fernando “El Colorín”, quien grabó por varias décadas la música de Joan Sebastián. En el caso de las baladas, el productor será el puertorriqueño Marcos Sánchez, quien ha trabajado con Kany García”, añadió Eustace.

Hace algunos años su nombre volvió a sonar debido a su noviazgo y eventual embarazo con el expelotero mexicano Esteban Loaiza. Ahora, a parte de retomar su carrera musical, también es una exitosa empresaria independiente y tiene su propia línea de productos de belleza orgánico, que incluye la venta de cremas y jabones, en otros, que no contienen petróleo ni alcohol.

Otros proyectos

Por su parte, Mel ha estado activo durante las pasadas semanas en la producción de dos canciones originales que estrenará muy pronto. Tanto “Perdóname”, como “Vuélveme a querer” formarán parte de un recopilatorio del artista, que tendrá como nombre “Orgánicas”, la cuales son escritas y compuestas por el joven nacido en Corozal. Además, grabará durante el año otros temas populares como de Alejandro Sanz y Ricardo Arjona, entre otros.

Por otro lado, uno de los proyectos que más ilusión le hace es grabar un dueto junto al cantautor puertorriqueño José Feliciano, de quien es amigo y uno de sus clientes en la empresa de publicidad. La grabación del tema está todavía en el proceso de preproducción y a la espera de que Feliciano le confirme su participación.