Si hay algo que el cantante de música sacra al estilo urbano Melvin Ayala anhela es que algún día pueda grabar una canción junto a su hermano, aquel a quien el mundo llama “Daddy Yankee”, “DY” o el “Big Boss”. Para él simplemente es su hermano, esa persona a la que le une un lazo sanguíneo inquebrantable, a quien respeta y admira.

Solo con dos años de diferencia, Melvin y Raymond –nombre de pila del intérprete del popular tema “La Gasolina”- siempre han sido muy unidos desde la infancia, una que según cuenta está llena de lindas memorias, que los sitúa en el hogar donde crecieron en Río Piedras. Era allí donde juntos jugaban, dormían y practicaban deportes, además donde Melvin lo vio crecer en la música.

Ya en su adultez, siempre procuran mantenerse conectados, y como suelen hacer los hermanos, se apoyan el uno al otro y se dan consejos entre sí, aun cuando sus respectivas carreras musicales los ubica en destinos diferentes.

“Siempre el punto de encuentro es nuestra mamá. Nos ponemos de acuerdo y ese es el punto de encuentro de nosotros por muchos años, aunque uno esté por un país y otro por otro, pero nunca hemos dejado de estar conectados. Nos hablábamos por teléfono, nos mandamos mensajes y nos procuramos para saber que estamos bien. Todas esas cosas son las que te acercan a tu familia y estar pendiente de ellos, de esa forma es que nos mantenemos en contacto todo el tiempo”, indicó a El Nuevo Día, mientras chistó que es cuando único tienen rivalidades es cuando se sientan en su casa a hablar de deportes.

Como fiel creyente de que “el tiempo de Dios es perfecto”, así establece que el lanzamiento del tema “Amor de Hermanos” -que está promocionando como parte de su sexto álbum musical “Tu siervo pa’”- saliera en su justo momento, por el mensaje que lleva del amor al hermano más allá de la sangre, al prójimo.

“Se dio en el momento correcto. Si miramos lo que está pasando a nivel mundial, lo que está pasando con los seres humanos y las tragedias que están pasando en las escuelas, son cosas que te tocan en el espíritu. Si la gente comprendiera el poder que tiene el verdadero amor, el amor genuino, no dejaríamos para lo último decirle a la gente ‘me haces falta’, ‘eres importante’, ‘te necesito’. Todas esas cosas cuando tú vas dejándolas salir, les demuestras afectos y le dices a la gente lo importante que son, la gente comienza a comprender y muchos de ellos cambian. Eso es lo que estoy tratando de hacer”, dijo en referencia al sencillo, con el que también deja saber lo orgulloso que se siente de todos los logros de su hermano.

El que la difusión del tema, compuesto por Melvin junto a Q Killa y Flaming Fire, se diera de manera simultánea con el anuncio del retiro musical de Daddy Yankee, asegura que tampoco fue casualidad.

“Un dato curioso es que cuando yo le presento el tema a mi hermano, que eso fue antes de que él diera la noticia (de su retiro), particularmente yo no sabía que él se iba a retirar. Cuando se lo muestro, el tema tenía como título ‘Ícono’ y realmente quien le puso el nombre de “Amor de hermanos” a la canción fue él. Se lo puso para que se enfocara en el amor de Dios a través de nosotros, de la familia, de los hermanos, para llegar a la gente. Es bien valioso porque yo no lo sabía. Por eso te digo, el tiempo de Dios es perfecto, porque cuando Él lo menciona ahí es que yo pude sacar la canción”, explicó mientras deja saber que cada una de las estrofas que salen en el tema son muy significativas no solo porque contienen referencias y estribillos que conectan con la trayectoria y éxitos de “El Jefe”, sino porque también fueron canciones en las que Melvin formó parte de su proceso creativo, incluyendo “Mi funeral”.

A la vez que el cantante de música sacra señala que el retiro de la música de su hermano luego de unas tres décadas de trayectoria, es uno bien merecido, este revela que anhela algún día poder grabar un tema con su hermano.

“Eso siempre ha estado ahí, esa es mi fe. Mi fe siempre es que pueda hacer algo junto a mi hermano. Lo que explicaba en ‘Amor de Hermano’ es eso mismo, que yo no veo a DY, sino veo a mi hermano. Y si hay algo que siempre he querido desde pequeño es cantar junto a mi hermano. No se ha dado el momento todavía, pero ya esta canción es como una puerta que se está abriendo”, agregó el artista, quien para este álbum que incluye 11 temas contó con la colaboración de su primogénito de 12 años, Asbel Yalell Ayala.

Teniendo tu propia trayectoria musical, ¿te afecta el que se refieran a ti como “el hermano de Daddy Yankee”?, le preguntamos. “Pues fíjate, no, porque cuando tú tienes una identidad propia en Dios, tú sabes lo que tú eres. Hay gente que te va a ver como el hermano de Daddy Yankee para llegar a ciertas personas, a ciertos individuos, tú vas a reconocer. La Biblia es bien clara que por los frutos tú los vas a conocer. Pero, nunca me ha molestado porque Dios me ha dado identidad propia desde que soy bien joven y comprendí que eso es algo con lo que yo tengo que vivir. Uno tiene que saber jugar y no es jugar para mal, sino entender que hay puertas que se te van a abrir y hay otras que se te van a cerrar, no importa lo que sea. Dios te ha dado la identidad para tú reconocer esas cosas”, respondió.

Su conversión y la música

Si bien el disco “Tu Siervo Pa’” sirve para celebrar sus 14 años de celebrar el ministerio en el mundo del cristianismo, Melvin asegura que, como cristiano, él no se retira. Habiendo tantas oportunidades en el mundo musical y teniendo también la influencia de su hermano, este optó por encaminarse por la vertiente de música cristiana.

Desde que se convirtió al cristianismo a los 17 años, cuando su hermano lo llevó a la iglesia, su misión ha sido predicar en todo tiempo. “Yo soy un predicador full time en lo que es la Biblia”, mencionó el vocalista, quien ha tenido la oportunidad de llevar su música y visitar Brasil, Venezuela, Argentina, Costa Rica y Norteamérica, incluyendo a Canadá.

Para el cantante, padre y también maestro, Dios siempre ha sido su centro. “Cuando decidí cantar, teniendo miles de oportunidades, decidí hacerlo para Dios, porque el enfoque es llevarle a la juventud y a todo el mundo un buen mensaje, el cual pueda ser de inspiración y que las vidas cambian a través de eso. Esa es la mayor satisfacción de un ser humano, ver a alguien cambiar y que cambia para Dios. Los cristianos nunca nos retiramos. Nosotros podemos tener 85 de años y siempre tenemos que ministrar y hacer muchísimas cosas. Musicalmente a lo mejor uno no hará muchísimas cosas, pero ahora mismo no hay retiro”, agregó.

El próximo mes, Melvin estará saliendo para presentarse en varios eventos en varios barrios de República Dominicana, además de grabar un video. Posterior a eso, comenzará su gira “Tu Siervo Pa’”, con la que estará visitando Colombia, Bolivia y varios países de Sudamérica.