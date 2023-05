La cantautora y músico Merari asegura tenerlo todo para abrirse paso en el género de la salsa, luego de haber estado sumergida en la balada durante varios años. Describe el momento en que vive como una puerta gigante que se le abrió, la que la ha hecho responsable de establecer su próxima ruta, sin prisa ni pausa, pero a un paso firme.

A su propia velocidad, sin tomarlo a la ligera, como artista independiente siente una gran responsabilidad crear un movimiento en el género de la salsa, siendo contundente y mirando los pequeños logros diarios que siempre se consiguen, para seguir enfocada en la dirección correcta.

“Tuve muchos logros en el género de la balada y muchas ofertas de multinacionales, pero vino la pandemia, pasaron otras situaciones, y muchas cosas se pusieron en pausa. De momento se me abre esta gran oportunidad que tomé. Me perfeccioné como artista, mis letras y mi interpretación, cosas que yo entendía que hacían falta en el género de la salsa. Prácticamente eso fue así, de la noche a la mañana, lo tomé como un reto por una entrevista que yo había visto de Domingo Quiñones, Víctor Manuelle y Sergio George, quienes decían que el género estaba necesitando gente atrevida, que se arriesgara, que tuviera letra única e interpretación”, explicó la cantautora puertorriqueña, quien se sintió en ese momento identificada con esas cualidades, que venía desarrollando y que han distinguido a grandes artistas de este género, que surgió a principios de la década de 1970.

Así como cuando se dedicaba a la balada desde el 2017, -que logró alcanzar una base amplia de seguidores con temas como “Idiota tú” y “Capricho de Amor”-, una audiencia que actualmente acompaña a esta joven, que estudió música y cantó en el Coro de Niños de San Juan desde los 9 años, señala que no ha dejado de lado su modo peculiar de escribir metáforas e historias.

“Me inspiro en muchísimas cosas, pero sí siento que mi método de componer, las cosas que escribo y cómo las escribo, siento que van a hacer una aportación grandísima en la salsa porque así lo he estudiado. Me he dedicado a analizar las grandes figuras de este género y lo que los hacía grande. Todas esas cualidades que los destacaban, esas historias, esa forma diferente y peculiar de exponer su trabajo, era lo que yo sentía que yo tenía ante mis manos. Entiendo que esto va a ser algo grandísimo y, siempre con la mano de Dios por delante, se me ha abierto una puerta gigante”, dijo la artista independiente al referirse además a gozar del respaldo de la disquera J&G Music y Jak Entertainment, teniendo a Sony Music como distribuidora.

Su primer sencillo en este género tropical “La Carta” ha superado sus expectativas por la reacción tan favorable que ha recibido del público, que hace menos de un mes se encuentra en las plataformas digitales, redes sociales y radio. Parte de su propuesta es lanzar un tema nuevo cada 40 días, en los que “va dar todo en la salsa”. Contar además con el respaldo y apoyo de veteranos salseros resulta de gran importancia y un “empujón” para seguir atreviéndose.

“El nuevo tema ya está sobrepasando las 300,000 reproducciones en las redes sociales, en la radio estamos con un apoyo grandísimo, y he recibido elogios de personas como Luis Enrique, Jerry Rivera, Víctor Manuelle y Johnny Rivera, que me dicen ‘voy a ti’, que están ahí pendiente de todo lo que esté haciendo. Tenía altas expectativas para este primer tema, pero no sabía que las iba a sobrepasar, siendo el primer paso. Yo digo, ‘Dios mío cuando escuchen lo demás...’. Gracias a Dios y con Dios por delante se van a sorprender, pero muchísimo”, expresó.

Parte de estilo peculiar, es llevar diversas tonalidades en su cabello. Para esta compositora, la palara “miedo” no es una que lleva en la mente con frecuencia, pues le encantan los retos. Cree en demostrar con el trabajo y asegura qu su música habla por sí sola. Además de que persistir ha sido parte importante de su caminar.

“Yo soy bien apasionada con ser yo misma. Los colores para mí son algo que definen cómo yo me siento y cómo yo soy como persona: refrescante, atrevida, única. Así mismo lo dejo ver y la gente se ha enamorado del look, pero también de lo que está detrás de eso, que se han identificado. La música siempre termina hablando no importando lo que esté en el caparazón. Pero, gracias a Dios, pues el caparazón a la gente le encanta muchísimo, porque me paran por ahí. Obviamente, cuando me ven de lejos, me dicen que lo primero que ven es el pelo de colores. He sido bien fácil de reconocer, lo que me ha ayudado muchísimo”, señaló.

Se inspira en los grandes de la salsa

De salseros como Frankie Ruiz y Eddie Santiago, destaca sus melodías y cómo sus voces se deslizan sobre la música. Como amante de crear historias, les fascinan las de Rubén Blades, sin dejar de lado la fuerza interpretativa de Tito Rojas y lo romántico de Jerry Rivera. De todos Merari señala haber aprendido, además de servirles de inspiración para encontrarse así misma dentro de la salsa también.

“Definitivamente, con una Celia Cruz se puede decir que tiene esa alegría, forma interpretativa y dominio escénico con el que todas nos podemos sentir identificadas, con ese poder como mujer. Igual una India, que también tiene una forma de interpretar increíble. Son personas que han dejado su huella y le han abierto también espacio para que personas como yo ahora puedan dejar la suya. Así que, mucha admiración para todas esas mujeres que han emprendido en este género”, destacó.