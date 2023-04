Desde niño, cuando su imaginación lo llevaba más tiempo a volar por las nubes que a caminar sobre la tierra, el cantante de salsa puertorriqueño Michael Stuart sabía quién era Dios. Aunque el intérprete de “Niña bella” y “Amor a primera vista” creció yendo a la iglesia como monaguillo, nunca había buscado parecerse a su Creador.

Después de 27 años de carrera musical, quien en el 1999 fue reconocido como Ejemplo para la Juventud Puertorriqueña por la Cámara de Representantes de Puerto Rico y por el Departamento de la Familia, dio un giro a su trayectoria. Justo cuando pensaba anunciar su retiro de los escenarios, el artista de 48 años sintió el llamado divino.

Así fue como el también actor llegó a la Iglesia El Faro, en Vega Baja, un templo, según dijo en entrevista con El Nuevo Día, “en crecimiento y donde no me miran como ‘Michael, el artista’”. Luego de varios meses congregándose, el “Mulato rumbero” tomó la decisión de bautizarse.

PUBLICIDAD

“De verdad que es una experiencia única. Yo llevo cogiendo discipulado, aprendiendo mucho más de cómo vivir en Dios porque no es lo mismo conocer y saber quién es Él que tratar de seguir sus pasos y de caminar ese camino que no se va a comparar con el que Él caminó por nosotros, pero por lo menos lo más cerca posible. Y llegar a ese día fue bien impactante y, ansioso, loco porque llegara el momento. De verdad que fue una experiencia bien bonita. Tuve a mi familia allí, estuvo mi madre, estuvieron mis hermanos y mis hermanos de la iglesia”, describió.

Stuart, quien debutó en la música en el 1996 con el álbum “Cuentos de la vecindad”, continuó con el pensamiento de que el bautismo en las aguas es para arrepentirse y renacer. Lo anterior, precisamente, era lo que desde hace mucho tiempo buscaba el ganador de “Tu cara me suena 2022″.

“Este negocio en el que yo he crecido, en el que he vivido y que me ha llevado a hacer cosas increíbles musicalmente, es uno bien fuerte. La gente piensa que todo es color rosa, que haces dinero y que eres famoso. Pero es bien difícil vivirlo porque hay mucha hipocresía, hay mucho egoísmo, aquí es quítate tú para ponerme yo. A la gente no le importa si tú eres bueno, si tú eres malo, no le importa si tú llevas 20, 27 años, como llevo yo de carrera. Los mismos productores, promotores, te llaman y te ponen precio, y no les interesa el sacrificio que tú has hecho”, demandó al igual que ha hecho en ocasiones anteriores.

PUBLICIDAD

Hoy, Michael Stuart reconoce que todo formaba parte del plan de Dios para su vida. Aunque, detalló, que su carrera siempre estuvo basada en ser ejemplo y dejar un legado, al final, un cúmulo de desilusiones se convirtió en su peor enemigo.

“Siempre quise hacer lo mejor que se pudiera hacer dentro del género de la salsa: grabar con los mejores, visitar los mejores mercados, llevar mi música a los mercados más importantes, y llegó un momento en el que sentí que lo había logrado. No estamos hablando de nivel de estrellato ni de reconocimiento porque nunca me importó, eso te lo puede decir cualquier persona. Nunca he sido una persona de mirar los estadios, nada de eso. Soy una persona que le gusta el contacto directo con el público”, mencionó en entrevista telefónica.

Cuando habla de desilusiones, describió, el ganador del premio al Mejor Nuevo Actor del Theater Circle por su desempeño en el debut en Puerto Rico de “Jesucristo SuperStar”, se refiere al engaño de colegas con los que trabajó y quiso trabajar, el daño indirecto que le hizo a mucha gente dentro del negocio y el tiempo que perdió de estar junto a su hijo de 22 años por estar inmerso en su carrera.

“Nunca ha vivido conmigo y yo siempre lo he vivido como un dolor grandísimo. Ya, poco a poco, lo he ido sanando, pero tuvo mucho que ver: la carrera, el éxito, los viajes, no poder dedicarle ese tiempo que se merecía. Este mundo no está fácil dentro y fuera de la música. Imagínate todo lo que está pasando a nivel mundial y tú con fama, dinero, un artista que puede hacer lo que le dé la gana y tiene el poder, y lo encuentra difícil. Esa fue la preparación para yo decir: ‘Mira, yo creo que ya es el momento en que yo deje todo eso atrás’”, añadió.

PUBLICIDAD

Aun con este cambio radical, el nominado al Grammy Latino en el 2005 aseguró que cumplirá con todos los compromisos artísticos para los que había sido contratado previo a su conversión. Asimismo, expresó que se siente tranquilo porque su música nunca apeló a prácticas liberales ni de doble sentido.

Trabaja en una producción cristiana

Michael Stuart, quien se describe en paz, feliz y agradecido con este momento de su vida, recordó que, en una ocasión, aún en el mundo secular, prometió cantar para Dios.

“Y yo creo que llegó el momento. Llegó el momento de yo dedicarle un poco de tiempo como muestra de agradecimiento por todo lo que me ha dado porque soy una persona extremadamente agradecida y nada más con el talento de la voz y lo que me ha dado, es razón suficiente para yo querer hacerlo más formal. Es el comienzo de una nueva vida, de nuevos pensamientos y nuevas ganas”, subrayó.

Según adelantó, el intérprete ya cuenta con 12 canciones compuestas por el pastor y compositor Ezequiel Colón. Los temas, que cataloga como un “testimonio musical”, están basados en muchas de sus vivencias junto a su madre, su padre, su hermano y su abuelo.

De igual manera, el boricua se encuentra a la espera de varios temas compuestos por la intérprete de música sacra Yelitza Cintrón, que también podrían formar parte de la producción. El proyecto, además, se presentará en forma de documental para llegar a varias generaciones.

“Es una producción que va a cambiar vidas y que va a llevar un mensaje increíble”, prometió.