“Si Yo Fuera Tú” video disponible en YouTube 😊🙏🏼😘 Lo hice!! Con mi IPhone , buscando esquinas, sombras lindas y aprendiendo como colocar el telefono para lograr tomas interesantes, hice mi propio vídeo. Yo sola, en esta cuarentena, pero con ganas de crear algo especial para este hermoso tema de @alemontalph Alejandro Montalban, @hernanambrosinooficial , Leandro Ferro, Ariel González y mío. Filmado por mi y editado por @decorazonbrand Emma Durand. Con mucho cariño y orgullo se los entrego. Que lo disfruten y gracias siempre por el apoyo y cariño. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼😘😘😘. Link en el bio. Disponible en todas las plataformas digitales de mi más reciente producción que se llama “5”. Producción de @darioepacheco y @alemontalph