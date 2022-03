En la tarde del domingo, 20 de marzo, el popular reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee sorprendió a la industria musical y a todos sus fanáticos al anunciar que se retirará de los escenarios una vez concluya su próxima gira “La última vuelta”, con presentaciones en 41 ciudades en cuatro meses y que culminará el 2 de diciembre en Ciudad de México.

El cantante también aprovechó el vídeo de “despedida” para anunciar que celebrará sus 32 años de trayectoria con una “pieza de colección” titulada “Legendaddy”, que saldrá a la venta este próximo jueves, 24 de marzo, a las 8:00 de la noche. La nueva producción, aseguró, presentará “todos los estilos” que lo han definido y que contará con mucha “fiesta, guerra y romance”.

A raíz de este anuncio, han sido muchas las personalidades que han reaccionado con cariño y aprecio al reguetonero. Una de ellas, la persona que ha permanecido a su lado por los pasados 27 años, su esposa Mireddys González. La exdirectora y gerente de la compañía discográfica El Cartel Records subrayó la importancia de los seguidores para la familia Ayala-González y orgullo que siente hacia el exponente.

“Hoy tengo sentimientos encontrados, estoy feliz y triste. Es irónico que un día como hoy, 20 de marzo, que celebramos nuestro aniversario de bodas número 27 te escucho decirle al mundo que te retiras de la música, que ha sido tu pasión durante estas últimas tres décadas”, inició González, madre de los tres hijos de Daddy Yankee. “Ya pronto te toca decirle adiós a los escenarios, te has disfrutado a Daddy Yankee durante tanto tiempo pero ahora le toca a Raymond Ayala disfrutar lo que ha construido”.

El artista tenía 19 años y apenas comenzaba en la música cuando se casó en 1995 con González. “A veces los finales son el comienzo de grandes cosas. Lograste agrandar nuestra familia con todos los fans del mundo entero quienes te apoyaron de principio a fin, ellos fueron, son y serán parte de nuestras vidas por siempre; nunca te han fallado y han sido leales a ti siempre”, añadió la empresaria, quien quiso enviarle un mensaje a los seguidores de la música de “El jefe”, como también es apodado Daddy Yankee. “Sepan ustedes, fanáticos, que también son parte de la historia”.

La esposa del Big Boss terminó su “post” con un emotivo mensaje de aliento y segura de un futuro sólido y estable como pareja. “Esposo mío, te amo y te felicito porque aunque muchas veces el camino fue duro, tú te mantuviste en el camino, tanto así que hoy al fin vez la meta. Feliz aniversario. A Dios gracias por permitirnos llegar hasta aquí. De Puerto Rico para el mundo”, concluyó.

La gira de conciertos anunciada ayer comenzará el 10 de agosto en Portland, Oregon y culminará el 2 de diciembre en Ciudad de México. De momento, según su página web, no hay fechas pautadas para conciertos en Puerto Rico.

Mensaje de despedida

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora, voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado”, expresó el artista de 45 años en un vídeo de tres minutos publicado en sus redes sociales.

El exponente urbano agradeció a sus fanáticos por darle “la llave para abrir las puertas” y convertir el género del reguetón “en el más grande del mundo”. Además, los catalogó como “el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera”.

“Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos”, dijo en un vídeo publicado en sus redes sociales.

“En los barrios, donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caseríos, y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho”, agregó.

En el video se aprecia al exponente urbano en su mansión en Luquillo, vestido completamente de negro, sentado sobre una mesa de billar con un tope de la bandera de Puerto Rico.

“Me retiro con el mayor de los agradecimientos, mi público, mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, que has estado conmigo desde el ‘underground’, desde la raíz, desde el principio del reguetón”, abundó.

“Los amo con mi vida; cambio y fuera, se despide Daddy Yankee, ‘El jefe’, DY”, finalizó.