El deseo del novel cantante puertorriqueño Gerardo Rivera Donis (Moa Rivera), hijo del salsero Jerry Rivera es tener el pase de batón por parte de su padre.

Moa, de 29 años, es consciente de que al emprender las riendas de su carrera como solista las comparaciones serán inevitables, pero su objetivo no es rebasar a su progenitor, sino continuar el legado salsero de su padre con sus propios zapatos.

La herencia musical la tiene, las enseñanzas y el ejemplo también lo posee ya que creció en medio del desarrollo de la carrera del salsero que conoció la fama a finales de la década de 1980 y se mantiene hoy día activo con giras por ciudades latinoamericanas. Exhibe un gran parecido físico con su padre y un timbre de voz similar, tanto así que contó que su madre en ocasiones los confunde en las llamadas telefónicas.

“Desde pequeño me sentaba con mi viejo a cantar canciones podían ser de Cristian Castro y de otros… Papi no me dejaba pararme hasta que cantara la canción completa y bien. Me divertía con eso. Era fuerte, pero me gustaba. A eso de los 15 años compuse mi primer tema, titulado ‘Vuelve’ que papi lo grabó y le fue súper bien. Luego estudié artes culinarias y filmación y luego que pude realizar esas cosas dije ‘ahora me puedo dedicar a la música’”, sostuvo el padre de un niño de 11 años.

Ahora a Moa le toca probar y demostrar que su talento no solo es una herencia musical o adquirida. Es por ello que afirmó que la salsa corre por sus venas y que su gran anhelo es representar a “la raza latina y al puertorriqueño en el género salsero en el mundo”.

“A mí no me desmotivan las comparaciones con papi porque esos son unos zapatos muy grandes que llenar. Para mí, papi es el mejor salsero del mundo. No me puedo comparar, lo que él hizo en la historia está hecho y me tengo que comparar conmigo mismo. Si puedo llevar el nombre como en forma de que él me me pase la batuta siendo su sangre y que el legado siga para siempre, sería un honor”, indicó el cantante.

Su padre aprobó el trabajo de Moa, luego de que este le mostrara varios sencillos grabados con el productor Ramón Sánchez. La respuesta del intérprete de “Cuenta conmigo” fue “están muy duro”, seguido por el respaldo absoluto. Eso sí la voz de “Cara de niño” le advirtió que en la industria musical hay que ser un hombre de palabra, que no se puede faltar al compromiso y que “no se queman puentes por los que luego toca pasar”.

“La salsa siempre me ha apasionado. Siento que puedo traer algo nuevo a la salsa. Algo diferente, no mejor que lo que estaba antes porque jamás, pero único en su estilo”, añadió sobre su inclinación por la clave salsera.

Moa hizo el pasado viernes su debut en el género de la salsa con el sencillo “Tocando fondo”, con letra de Mario Domm, del famoso grupo Camila. El tema está disponible en las diferentes plataformas digitales.

“Tengo muchos elementos en mi estilo de otros géneros, como el hip hop y R&B. Me llena de orgullo ser un artista puertorriqueño que representa la salsa”, destacó el también amante del ejercicio y las artes marciales.

Sobre sus influencias salseras, además de la de su padre, incluye a Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuelle.

El nuevo proyecto audiovisual fue filmado y producido en Orlando, Florida, donde Moa reside.

Moa explicó que lanzó el nuevo sencillo, pero tiene grabados varios temas inéditos que se van a sumar para crear su primera producción. En las semanas entrantes deber venir a Puerto Rico para continuar con la promoción de su trabajo.