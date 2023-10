Mientras muchos niños de la generación Z crecieron escuchando reguetón, el cantante Moffa se crió escuchando a artistas de la talla de Frank Sinatra y Fórmula V, así como música clásica.

Desde estudiar violín y piano, hasta ser parte del coro, fueron parte de sus experiencias en sus años escolares, temporada que se prestó para también descubrir un amplio mundo musical, luego de que una maestra le recomendara a sus padres que lo llevaran al Conservatorio de Música de Puerto Rico, donde permaneció por una década.

Aunque por dos años abandonó la música, luego mientras estudiaba relaciones laborales en la Universidad de Puerto Rico encontró en el género urbano esa vertiente por dónde encaminar sus sueños.

“Después que me fui, no volví a estudiar en el Conservatorio. Me enfoqué más yo como músico. Empecé como un ‘hobby’, era todo como un vacilón. Luego pasó a lo artístico, y fue tomando seriedad. La gente empezó a creer un poquito más en la visión”, explicó a El Nuevo Día el artista emergente de 21 años, natural de Hato Rey, en San Juan.

Impulsado por sus padres, comenzó a comprar equipos para ir grabándose y puliéndose poco a poco, mientras fortalecía la destreza de escribir y sacar melodías, para más adelante darse a conocer y experimentar en géneros como R&B, regguetón, pop, afrobeat y muchos más.

“Comencé yo mismo, por mi cuenta, con una plataforma donde podía sacar música, que a su vez era distribuida a distintas plataformas. Por ahí fue que yo empecé, y tengo ahí unos siete temas”, indicó a la vez que resaltó que se fue dando a conocer y a desenvolverse a través de las redes sociales, por donde hacía los “challenges” lanzados por los artistas urbanos.

“Me enfocaba mucho en eso, en desenvolverme como artista emergente, en manejar el cómo yo caía en las canciones de los artistas grandes y ahí fue que fui dándole color a mi música. La gente comenzó a descubrirme a mí y a mi música. Ahí no estaba completamente a mi máximo. No fue hasta que conocí a Alejo, Robi y Jotaerre, que nos encerramos y sacamos ‘Un viaje’, que fue el tema que hicimos con Karol G. Ahí fue que todo cogió forma dentro de lo profesional”, explicó respecto a la colaboración junto a sus colegas y la popular artista colombiana, que lanzaron en el 2021.

Desde entonces, ha colaborado con diversos artistas, incluyendo a Manuel Turizo y Young Martino con “Bentley Remix”, tema que ha alcanzado más de 1.3 millones de transmisiones globales y 743 mil vistas en YouTube. “Cáele al party” con PJ Sin Suela y “Perfect” con Lil Joujou y Lyanno, entre otras colaboraciones, han sido parte de su incipiente carrera.

“Todos los pasos que he dado, tanto en los ‘featurings’ como en otros procesos en mi carrera, todos me han ayudado a reconocer y saber dónde pisar, dónde no pisar, dónde dar el próximo paso o dónde frenar cuando tenga que frenar y cómo manejar mi carrera al final del día. O sea, he visto a profesionales que ya están rompiendo escenarios enormes. Me toca a mí aprender de eso para en un futuro yo poder aplicarlo y en un presente también”, destacó el joven.

“Sueño con dar mucho de qué hablar, tanto de mi persona, como de mi música. Pero, más allá de eso, un ser de confianza, donde la gente se pueda refugiar escuchando mi música, cuando se sienta triste, feliz o cuando sienta que no sabe qué hacer”, agregó el cantante, quien durante el mes de septiembre está en Colombia realizando diversas presentaciones.

Más melodía en su sencillo “Dammn”

Este cantante urbano describe su música como “happy funky” y apuesta a la melodía en su nuevo tema “Dammn”, bajo el sello independiente Sonar y producida por Th3 Trilogy, en la que fusiona elementos de R&B y regguetón, para darle paso a un contagioso coro, según narra.

“Este tema viene siendo como una nueva faceta mía, dentro de lo construido desde enero 23 de este año y obviamente lo hicimos con el énfasis de crear un nuevo flow, que no es solo cantar, sino que implementé un nuevo estilo dentro de la carrera, que tiene que ver con voz melódica y juego de palabras”, destacó acerca del sencillo que cuenta con un video, filmado en Puerto Rico en un taller de mecánicos y una fábrica de neumáticos.

El objetivo del artista era que el vídeo tuviera un tono divertido y coqueto, pero al mismo tiempo agregarle vida a un habitual taller de mecánica. Esto tiene que ver mucho con la personalidad del artista, quien se considera una persona feliz, algo que le atribuye a la crianza que le dio su familia.

“Es bien rara la vez que esté molesto por algo. Vivo la vida, literalmente, vivo la vida, o sea, no vivo pensando en la tragedia. El mundo se puede estar cayendo y siempre le busco el lado bueno de las cosas, soy muy positivo dentro todo. Todo eso viene de mi papá, mi mamá, mi hermana. Somos personas muy felices. No vivimos bajo ningún tipo de odio ni nada”, expresó el joven músico, quien no descarta eventualmente implementar el piano y el violín dentro de sus canciones y repertorio. “Quiero sacar una esquina para demostrar ese talento”.

A finales de este o a principios del próximo año, Moffa espera lanzar un EP con temas nuevos. Asimismo, planifica presentar unos shows que tengan que ver con una temática en particular, en donde los fanáticos puedan tener una experiencia y conocerle mejor.

“Quiero hacer como unas fiestas, específicamente con una temática que la gente se pueda llevar una experiencia completamente única e ir viendo obviamente lo que soy, mi ambiente, mi círculo y mis amistades, para que la gente se sienta un poquito más en confianza con mi propuesta”, puntualizó el artista que recientemente contrastó su voz melódica con la del rapero boricua Yan Block, con quien creó el tema “Pe$o” en la que fusiona elementos de R&B, trap y reggaetón.

Igualmente, lanzará próximamente su nuevo tema “SaluDARTE”, junto a la cantante PaoPao.