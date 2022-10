El productor musical y cantante urbano Mora tendrá esta noche su prueba de fuego más importante en su patria: presentar su primer concierto en Puerto Rico de cuatro funciones que espera realizar en la sala del Coca-Cola Music Hall en el Distrito T-Mobile.

En solo horas, Mora hará su concierto debut para conectar con los seguidores del género urbano que han apoyado su novel carrera que inició de manera profesional hace menos de cuatro años como productor musical y, en el 2021, como exponente urbano cuando lanzó su primer álbum “Primer día de clases”.

El reguetonero realizará sus funciones del 6 al 9 de octubre en el Coca-Cola Music Hall en San Juan.

“Estoy un poco nervioso porque es Puerto Rico y tengo un equipo que trabaja bien para cuidar el margen de error”, confiesa a horas de su espectáculo.

Pero, realmente ¿quién es este joven compositor y productor que goza de la confianza absoluta de figuras máximas del género urbano como los son las estrellas internacionales Bad Bunny y Karol G con quien ha grabado y ha trabajado en múltiples ocasiones?

El Nuevo Día tuvo acceso exclusivo a uno de los ensayos de Mora en Astra Studios, en Hato Rey, para conocer los orígenes del artista que ha encontrado un espacio incipiente y ascendente en el género urbano.

A continuación te revelamos 17 detalles que quizás desconocías del reguetonero y productor musical.

El productor y cantante Mora.

Gabriel Mora Quintero es su nombre de pila y tiene 26 años. Es natural de San Juan y parte de su crianza la hizo entre la capital de Puerto Rico y Rincón.

El exjugador de la NBA José Juan Barea es primo del artista urbano por parte de la familia materna.

Fue un estudiante Montessori. Su primer acercamiento a la música lo hizo a través de la educación de Montessori. “Fue de manera inconsciente que llegué a la música porque al estudiar en la elemental las clases de artes y música eran obligadas”.

La Universidad de Puerto Rico y Berklee College of Music. Mora fue estudiante en ambas instituciones, pero no completó las carreras seleccionadas. “Entré a la Universidad de Puerto Rico por Administración de Empresas y a las dos semanas supe que eso no era para mí. El primer y segundo semestre lo que hice fue hacer que estaba yendo para que mi mamá no me matara y me iba a casa de un primo que era productor a verlo. Él acababa de llegar de Estados Unidos de estudiar música. Después de un tiempo dije creo que puedo hacer eso. Compré una computadora y apliqué a Berklee. Me llegó un email que me cogieron y estuve como un año y medio y llegó un punto en que estaba aprendiendo más de YouTube y de estar en los estudios y era mucho dinero que mi familia se estaba gastando innecesario y paré. Empecé a realizar cosas en los estudios”.

SoundCloud- Al igual que para otros exponentes esta fue la primera plataforma de difusión de sus composiciones. Publicaba las pistas que realizaba por la plataforma hasta que decidió tomarlo en serio profesionalmente.

Más de 1,000 temas. Esta es la cifra que él entiende ha realizado desde que empezó a producir música.

Bad Bunny- Fue el primer intérprete que le puso voz a una de sus producciones musical. “Fue Benito con el disco de “YHLQMDLG” en los temas ‘La difícil’ y ‘Solía’”.

El primero que creyó en él. El Conejo Malo fue el artista que le dio el impulso “desde SoundCloud”. “No conocía a Benito; lo que pasa es que en ese tiempo su productor que era La Paciencia no estaba viajando con él y La Paciencia me grababa a mí y a Eladio y cuando Benito lo vuelve a reclutar le habla de mi música. Pero la primera canción que Benito escuchó mía fue ‘Qué habilidad’ y él la subió. Me fui a viajar con Bad Bunny en el 2020. No estaba sacando música y lo que hice fue aprender de él y su equipo. Veía todo en primera persona y cómo él se movía. Después del disco de ‘YHLQMDLG’ que salí cantando, entonces empecé mi primer disco en el 2021. Una cosa es que estés en tu casa haciendo música por diversión y otra es que venga gente como Benito y te digan la tiene”.

Anuel AA fue su pase para Karol G. Mora trabajó con el trapero puertorriqueño cuando era pareja sentimental de la estrella colombiana. En ese entonces se conocieron y se dio la oportunidad de colaborar. El compositor escribió el éxito “Makinón”.

Dos discos en menos de dos años. Su primer disco fue “Primer día de clases” (2021) y “Microdosis” (2022). Se prepara en las próximas semanas para un nuevo álbum.

Gira en Europa. El reguetonero ha podido presentarse en los últimos meses en diferentes festivales europeo. Mora se presentó ante más de 75,000 fanáticos, sin contar los que se dieron cita en las ciudades de Zurich, Asturias, Lleida, Tenerife, entre otras.

¿Cuál es su esencia rítmica? Menciona que el reguetón lo define, pero siempre busca salir de las estructuras musicales. “Me gusta buscar y hacer otras pistas con otros tempos diferentes”.

Sus influencias musicales fueron Don Omar, Arcángel y Wisin y Yandel.

El primer público que lo respaldó fue Puerto Rico, justo antes de firmar con la compañía Rimas. En Chile cuenta con una base amplia de fanáticos.

Su fortaleza es “que soy intenso con las cosas” y su debilidad es “ser necio”.

Su colega Jhay Cortez es el artista con quien más ha disfrutado trabajar, porque es “mi hermano y vamos al estudio a divertirnos”.

¿Con quién sueñas colaborar? “Grabar con Don Omar antes de que se retire”.