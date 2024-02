Mora recibe Gaviota de Oro y de Plata en su debut en Viña del Mar

El artista disfrutó su interacción con la eufórica multitud, que no paró de corear sus canciones. Deslumbrantes efectos especiales e iluminación de última tecnología facilitaron una innovadora producción visual en la finalidad de brindar un montaje de alto nivel, que contó con un buen sonido, entre otros elementos, para llevar una experiencia única.

“Gracias por todo, de verdad. Desde el principio el amor que me dio este país es, simplemente, incomparable”, expresó el cantante al recibir la primera Gaviota. El responsable de millones de oyentes en las principales plataformas digitales de música no contuvo la emoción durante la entrega de la segunda Gaviota. “Gracias de nuevo Chile, y a toda Latinoamérica que me está viendo. Estar en Viña creo que es el sueño de cualquiera. Amo poder compartir este momento con todos ustedes y con mi familia, que vinieron conmigo”, dijo.