La soprano puertorriqueña Larisa Martínez acompañó a Andrea Bocelli en mágica presentación en Festival de Viña del Mar

“Tuve el honor tan grande de acompañarlo. Conozco el prestigio que tiene el Festival Viña del Mar y fue algo muy emocionante para mí cuando ellos me pidieron que lo acompañara en este concierto, que también fue especial para él. Ya de por sí eso fue una honra bien grande para mí el haber podido llegar y hacer el concierto. El respaldo del público fue algo tan grande y totalmente inesperado para mí”, expresó vía telefónica la soprano orocoveña a El Nuevo Día.

No obstante, contó que la euforia que se vive y respira con el público de Viña del Mar es incomparable, a juicio de la cantante.

“Nada se compara, yo he estado con Andrea en el Madison Square Garden, he estado en Hollywood Bowl, he estado en El Ático en Italia. O sea, hemos estado en escenarios grandes e intimidantes anteriormente, pero esto, esto fue una cosa mágica. Este público estaba listo para disfrutar la noche, para llorar”, manifestó mientras hizo referencia al momento terrible que aún viven los chilenos tras los mortales incendios, que a principios del mes de enero causaron muertes y arrasaron con miles de casas en la región costera chilena de Valparaíso.