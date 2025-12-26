Muere el guitarrista y teclista de la banda The Cure, Perry Archangelo Bamonte

El integrante de la legendaria banda The Cure, Perry Archangelo Balmonte, murió a la edad de 65 años. Los integrantes de la banda anunciaron el fallecimiento en su sitio web oficial el viernes.

“Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero Perry Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad en casa durante la Navidad”, lee el mensaje.

“Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y sumamente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure”, continuó el comunicado. “Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Lo extrañaremos muchísimo”.

Bamonte trabajó con la banda en varios roles entre 1984 y 1989, incluyendo como roadie y técnico de guitarra. Se unió oficialmente a la banda en 1990, cuando el tecladista Roger O’Donnell renunció. Fue entonces cuando se convirtió en miembro de tiempo completo del grupo, tocando la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado.

Tras unirse a la banda justo después del gran éxito de 1989 con “Disintegration”, Bamonte participó en varios álbumes de The Cure, incluyendo “Wish” de 1992, que incluye los éxitos que definieron su carrera “Friday I’m in Love” y “High”, así como “Wild Mood Swings” de 1996, “Bloodflowers” de 2000 y el álbum homónimo de 2004.

Bamonte fue despedido de The Cure por su cantante y líder, Robert Smith, en 2005. Para entonces, había realizado más de 400 conciertos a lo largo de 14 años. Bamonte se reincorporó al grupo en los últimos años, girando con la banda en 2022 para ofrecer otros 90 conciertos.

En 2019, Bamonte fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll junto con el resto de The Cure. Su última actuación con la banda fue el 1 de noviembre de 2024 en Londres, en un evento especial único para el lanzamiento de su último álbum, “Songs of a Lost World”, el primero en 16 años. El concierto se filmó para “The Cure: The Show of a Lost World”, una película que se estrenó en cines a nivel mundial este mes. También está disponible en Blu-ray y DVD.