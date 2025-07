10 canciones para recordar a Ozzy Osbourne, el icónico líder de Black Sabbath

1970: “Iron Man”, Black Sabbath

1970: “War Pigs”, Black Sabbath

1971: “Children of the Grave”, Black Sabbath

Las interpretaciones más pesadas de **Osbourne** están al menos parcialmente en deuda con el bajista y letrista de Black Sabbath, Terry “Geezer” Butler, y quizás no haya mejor ejemplo que “Children of the Grave”, el sencillo del álbum de la banda de 1971, “Master of Reality”. ‘¿Debe el mundo vivir a la sombra del miedo atómico?’, **Osbourne** encarna las palabras de Butler, un puño sónico levantado en el aire. ‘¿Pueden ganar la lucha por la paz o desaparecerán?’