El cantante, músico y fundador del Trío Los Andinos, Ramoncito Rodríguez “El Andino” falleció hoy a sus 82 años, confirmó su hija Marisol Rodríguez a través de un emotivo mensaje en las redes sociales.

La hija del director musical no precisó la causa de la muerte de su padre, quien estaba hospitalizado. Ayer, viernes, había salido de la unidad de intensivo para continuar con el cuidado médico desde una habitación en la institución de salud.

Sin embargo, esta mañana la hija del músico anunció la muerte del compositor que se destacó por 60 años en el género del bolero y romance en el famoso Trío Los Andinos que fundó en el 1962 en Arecibo.

“Triunfaste por casi 60 años que cumplía tu trayectoria de El Trío Los Andinos en junio de este año que entra. Formaste un hogar hermoso con mami que siempre se trataron como novios, con una familia que amaste y protegiste con todas tus fuerzas. 82 años de oro molido y no pudiste llegar a tus 83 que era en noviembre 25. Veo tanto amor en las redes hacia ti y palabras tan hermosas, que me hacen sentir súper orgullosa de ti y se que mis hermanos también. No tengo duda que estás en manos del señor, tienes VIP con Dios yo lo sé…. Fuiste un caballero en todo el sentido de la palabra. Fui tu mano derecha hasta el final cuidando de tu salud. Siempre te recordaremos hasta en el dominito dándote tu copita de vino. Fuiste y serás ejemplo para el mundo. Quedo tranquila pues te di en vida todo mi amor y aún se que merecías más, mi héroe. Te Amo Viejo. Que descanses en Paz”, fue parte del hermoso escrito de su hija Marisol Rodríguez en Facebook.

Destacó, además, las diferentes facetas en las que se desarrolló su padre.

“Cantante, músico, compositor, locutor, radiodifusor, periodista, coleccionista, fuiste un ejemplo para todos, un hombre vertical, de respeto, excelente cristiano, con valores y con una conexión directa con Dios que nos enseñaste desde pequeños a unirnos con las manos en oración. proveedor de tu familia, luchador incansable. Amigo incondicional y dado a ayudar a entidades, obras benéficas, personas necesitadas y a todo lo que te rodeaba. No tenías nada tuyo, cautivaste un público con tu humildad y sonrisa”, señaló Rodríguez.

El fenecido director formó la primera versión del Trío Los Andinos en la década de 1960, junto a Felín Justiniano y Manny Rivera.

En 1968, Rodríguez entró al estudio de grabación en 1968, junto a Norman Casiano y Roberto Villafañe, para grabar su primera producción discográfica bajo el sello Kubaney, detalla la Fundación Nacional para la Cultura Popular.

El primer éxito del Trío Los Andinos en la radio fue“Detuve el reloj”, composición original de Tite Curet Alonso comenzaron su camino de éxito en el pentagrama boricua.

En 1970 firmaron contrato con el sello Borinquen. En ese momento entraron Mickey Vega y Luz Delia, ambos como primera voz.

A mediados de la década de 1970 Los Andinos fundan su propio sello disquero, RS. A finales de esa década, Ramón “Machi” Rodríguez, hijo de “El Andino” debutó como primera guitarra de Los Andinos con 14 años.

En esa misma época la madre de la cantautora Kany García, Shela De Jesús se integró al Trío Los Andinos como primera voz, grabando el tema de Juan Gabriel “Se me olvidó otra vez”.

En 1985, el segundo hijo de “El Andino”, Juan Carlos Rodríguez, se convirtió en la primera voz del Trío Los Andinos, y Ramón “Machi” Rodríguez se incorporó nuevamente luego de regresar del Consevatorio Real de Valencia, España. Machi Rodríguez salió del trío para finalizar sus estudios en Berkley College of Music en Boston y luego regresó.

El trío quedo conformado por un padre, “El Andino” y sus dos hijos Ramón “Machi” y Juan Carlos Rodríguez.

“El Andino” no solo se destacó en la agrupación musical de trío, sino que también se mantuvo activo en la radio y en diferentes medios de comunicación. De hecho, fue la radio el primer medio de comunicación que conoció en su natal pueblo de Mayagüez con apenas nueve años. En ese tiempo su aliado y amigo de su niñez era Chucho Avellanet, quien también perseguía sueños musicales.

En la radio trabajó en un programa de televisión en WORA en Mayagüez y en otras emisoras radiales en la isla. Estuvo al frente de diversos programas radiales como fue “‘Domingos con el Andino” por Católica Radio y en WIPR Radio.

Fue redactor de noticias con la sección Discodélicas en la revista TeveGuía, escribió para la Revista Musidial de Miami y junto a Machi Medina, que también era un locutor de noticias, colaboró con periódicos locales.

A través del tiempo Los Andinos han sido merecedores de innumerables distinciones como los premios Agüeybaná de Oro, Cordero de Oro, una Estrella en El Paseo De Los Artistas de Bayamón, junto a otras grandes figuras de la farándula de Puerto Rico, la llave de la ciudad de Aguadilla, homenajes en la Cámara de Representantes, el Senado de Puerto Rico y en diferentes Municipios.