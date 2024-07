Muere Ray López, “El Misil”, exintegrante de Zona Roja

“Hermano, tu partida me ha dado duro, y todavía me es difícil creer, realmente tenía la esperanza de volvernos a ver y compartir como hermanos de la vida y de la música. Que nuestro Amado Dios Todopoderoso te tenga en Su gloria ¡Wow! Gracias @elmisilraylopez3445 por haberme bendecido con tu amistad y hermandad. Dios te me bendiga siempre en Paz descansa hermano. Un pedacito de esta canción de cuando estuvimos en Zona Roja”, compartió Chino en una publicación en sus redes sociales que incluyó fotos y la música de López.