Así como en otras áreas dominadas por hombres, la inclusión de las mujeres en la industria de la música ha ido incrementando. En el caso de la trompetista Rebeca Zambrana, la percusionista Lucero Bolaños Beltrán y la cantante y compositora Michelle Brava, desde su adolescencia llevan unas trayectorias que abarcan varias décadas en el mundo musical, en el que aseguran tener el mismo reconocimiento que sus compañeros de profesión.

No obstante, en un aparte con El Nuevo Día, ofrecieron sus respectivas perspectivas en cuanto al tema y dijeron estar claras que para lograr el lugar donde se encuentran, han tenido que demostrar a través de su mismo desempeño, que están a un mismo nivel que los hombres. Entre 13 músicos, estas tres féminas forman parte de la orquesta del cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, quienes al momento se encuentran en la gira “Camínalo Europe Tour”.

“Para prevalecer en este ambiente musical tienes que estar o tratar de estar al mismo nivel para que alcances el total respeto de nuestros colegas músicos. ¿Cómo se alcanza eso? Pues obviamente con disciplina, esfuerzo, dedicación y no tener miedo al qué dirán. No tener miedo a que por ser féminas te minimicen o no. Es cuestión de tú llegar, plantarte ahí, hacer lo mejor al mismo nivel, para que entonces goces de ese respaldo y ese respeto. Generalmente, tú llegas, y puee haber dudas, pero ya cuando te escuchan en tu interpretación y ejecución, de que lo haces súper bien, sin problema alguno, todo cambia. Yo creo que es cuestión de eso, de uno prevalecer, llegar y alcanzar ese nivel para poder prevalecer”, mencionó Rebeca, quien fue bautizada como “La Dama de la Trompeta” por el propio Santa Rosa.

De hecho, hace 26 años fue la primera fémina en componer la orquesta del salsero oriundo de Carolina. Siendo su madre trombonista, la músico cuenta que a los seis años su progenitora la llevó a comprarle un trombón, pero fue debido a la corta extensión de sus brazos en aquel momento, que la condujeron a comprarle una trompeta. Desde entonces, este instrumento marcó su rumbo, que comenzó desde séptimo grado en la Escuela Libre de Música, la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Interamericana.

La trompetista puertorriqueña Rebeca Zambrana, queforma parte de la orquesta de gilberto Santa Rosa. (WANDA LIZ VEGA)

Por otra parte, Lucero es quien toca los timbales en la orquesta hace siete años. Esta colombiana, ha pertenecido a varias orquestas en su natal Cali, en las que también ha tocado congas y bongó. Según señala, de tomar clases de ballet, pasó a la danza folclórica, pero el sonido de los tambores la sedujeron, tanto así que ya son 25 años de carrera, siete de ellos en la orquesta del intérprete de “Almas gemelas”.

“Mi papá era coleccionista de la música de Tito Rodríguez, La Sonora Matancera y Willie Rosario, entre muchos otros. Me colocaba la música para que intentara imitar la percusión. Así fui aprendiendo y desarrollándome”, dijo la mujer, quien ya a los 13 años pertenecía a la Orquesta Chicas Madera.

Esta coincide en que actualmente las mujeres están a un nivel muy elevado en la música. “Ya hay en todos lados mujeres músicos en todos los instrumentos, hasta el más complicado. Incluso, hay muchas niñas que vemos en conservatorios, preparándose también en la percusión, tocando batería y tocan superbién. Ya ahorita no hay como esa diferencia entre hombre o mujer”, destacó Lucero a la vez que Rebeca agregó: “En los instrumentos no debe haber género. Realmente mi mensaje a todas las mamis de cada niña que quiere incursionar en esto de la música es que le permitan ser y estudiar lo que quieran”.

La percusionista colombiana Lucero Bolaños, quien toca los timbales en la orquesta de Gilberto Santa Rosa. (WANDA LIZ VEGA)

Mientras que la también reconocida profesora de canto y actriz puertorriqueña, Michelle Brava asegura que siempre ha recibido mucho apoyo y respeto de parte de sus compañeros y colegas en sus 30 años de trayectoria.

“Desde el día uno reconozco una cosa, que esto no es cantar bonito, esto va mucho más allá. Es la cuestión de la responsabilidad, es el saber qué sombrero te vas a poner en qué momento, porque hay momentos donde el cantante, igual que los instrumentistas, son solistas, a veces están como conjunto, a veces estás atrás. O sea, hay que saber dónde estoy ubicada para poder entonces ejecutar según lo que me toca”, expresó Michelle, quien es una de los tres coristas de la orquesta de Santa Rosa.

Precisamente, esta polifacética artista ha estado a cargo de la presentación de apertura en el “Camínalo Europe Tour”, que ya ha visitado París, Barcelona, Alicante, La Coruña, Madrid y Berlín. En los próximos días las presentaciones serán en Zúrich, Londres y Palma de Mallorca.

“Por lo menos la experiencia que he tenido, tanto como cantante solista como en coros siendo parte de una agrupación, ha sido bien bonita. Me alegra que quizás cuando yo empecé en esto hace bastantes añitos, quizás las mujeres tenían menos participación cantando como en ciertos instrumentos, pero hoy día la cosa está volando. Lo que tenemos que hacer es seguir apoyando para que se preparen, pero también abrir puertas y que se sigan abriendo las plazas para que la mujer pueda estar ahí y demostrar que puede hacerlo”, afirmó Michelle a la vez que le agradece a Santa Rosa por ser su padrino en el aspecto musical, de quien recibe consejos y hasta regaños, que la impulsan a seguir logrando metas.

La cantante Michelle Brava, es parte de los coristas que conforman la orquesta de Gilberto Santa Rosa. (WANDA LIZ VEGA)

Sirven de inspiración

La trompetista profesional insta a que haya más talleres para que todas las mujeres que vienen incursionando en la música puedan darse a conocer y que le permitan formar parte como se los han permitido a ellas tres.

“Es bien importante que a esas muchachas que vienen ahora despuntando, que surjan talleres que les permitan formar parte de agrupaciones para ellas poder demostrar su desempeño como músico. Las hay buenas, solo es cuestión de darles la oportunidad como nos la dieron a nosotras”, planteó Rebeca, a la vez que recalcó la importancia de servir de inspiración para otras mujeres.

“Lo bueno es que cuando nos ven haciendo nuestro trabajo muchas se animan porque, de hecho, ahorita estaba chequeando mi chat de Messenger y me escribió una muchacha que estuvo en el concierto en Madrid y me dice ‘wow, estaba súper emocionada viendo tres mujeres en tarima y yo le decía a mi esposo yo quiero ser así, me gustaría aprender a tocar ese instrumento que tú tocas. Buenísimo, te felicito. Ay, yo pensé que eso no se podía hacer porque como uno siempre ve tantos hombres en orquestas, casi no se ven mujeres haciendo eso’. Eso a mí me da alegría y me impresiona el que mujeres nos vean y se motivan”, agregó la timbalera Lucero, por su parte.

Ambas resaltan que, además de sus respectivos ámbitos, los instrumentos de metal y la percusión en el ambiente popular latino, son más quienes integran féminas coristas en las agrupaciones.

“Creo que es un ejemplo que están siguiendo otros artistas, que ya están abriendo plazas y están viajando con mujeres y se les está dando la oportunidad. Así que sigan las mujeres echando pa’ lante sabiendo que hay que prepararse, que hay que tomarlo muy en serio. La responsabilidad, la seriedad y el compromiso es muy importante para lograr todo lo que queremos lograr y seguir abriendo paso”, destacó Michelle Brava.

“Ha sido un privilegio y más que un honor que Gilberto me haya permitido formar parte de esta organización y de estos extremadamente buenísimos músicos. Yo me siento más que honrada en este otro lado del mundo de representar a la mujer, en especial a la mujer latina. Es extraordinario porque bajarse de la tarima y que las damas latinas se acerquen a nosotras, se identifican es bien bonito, es un privilegio y una bendición de Dios. Le doy gracias a Dios todos los días de permitirme hacer lo que amo”, indicó Rebeca.

Para Michelle, además de fungir como corista en la orquesta, es quien interpreta su tema original “Déjate llevar”, que con su melodiosa y potente voz marca el ambiente de sabor y celebración del espectáculo “Camínalo”, teniendo una gran receptividad por parte del público.

“Para mí es surreal como artista independiente, obviamente que maneja su carrera sola, sin manejador, sin oficina, sin nada, De repente poder cantar tus canciones en Berlín, en Zúrich, Londres, Madrid, Barcelona, en distintos lugares, en Latinoamérica y en distintos lugares que quizás de ninguna otra manera hubiese podido tener esa oportunidad de cantar en vivo y de llegar a gente y conocer gente nueva, tener seguidores nuevos y de abrir puertas, porque luego de eso las puertas se siguen abriendo, lo que para mí es un regalo y yo se lo agradezco infinitamente, se lo digo todo el tiempo al caballero, que de verdad que es un regalo inmenso”, dijo Michelle.

“Me siento doblemente feliz porque estoy trabajando con tremendas artistas, tremendos músicos y, aparte de eso, estoy representando la mujer colombiana y las músicos colombianas, que por cierto, en mi ciudad hay muchas, muchas mujeres percusionistas, de todos instrumentos y muchas orquestas de féminas”, culminó Lucero.