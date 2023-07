Era un contrasentido, pero la cantante romántica Myriam Hernández estuvo una década sin enamorarse de nuevas canciones, una situación que en algún momento, ahora admite, la preocupó, pese a que su carrera nunca decayó gracias al éxito internacional de sus giras.

”Es cierto que hay muchos artistas a los que a veces les basta una canción o un álbum importante en la carrera como para no grabar más. A mí me decían que la gente quería escuchar mi música, que llenaba mis conciertos, entonces estaba en una zona de confort, entre comillas, porque no me sentía cómoda tampoco con eso, sentía una presión intensa conmigo misma de no encontrar el camino para sentirme feliz nuevamente y grabar. Y pasaban los años y yo me preocupaba, “¿cuándo iba a sacar un disco nuevo?”, se sincera la intérprete, quien ahora vive un momento radicalmente distinto.

PUBLICIDAD

En mayo del año pasado lanzó “Sinergia” -el anterior trabajo había sido “Seducción” (2011)- y seis meses más tarde su primer álbum de villancicos, “Nuestra Navidad”. Este jueves estrenará “Nos lo hemos dicho todo”, el primer sencillo de su próximo disco, programado para salir entre septiembre y octubre, y cerrar 2023 con otra producción de villancicos, que grabará a fines de este mes.

”Encontrarme con Jacobo -hijo del fallecido productor y compositor español Juan Carlos Calderón, trascendental en la carrera de Luis Miguel y de otras grandes figuras de la música-, que fue algo muy fortuito, me imprimió el deseo de seguir creando y motivándome de nuevo con la música”, cuenta sobre esta reunión con el español, que se inició a través de un mensaje que él le mandó hace algunos años a su Instagram y que ahora se ha materializado en estas producciones.

”Me enamoré de la primera canción que me mandó, porque durante esos 10 años yo escribía o me mandaban canciones, grababa maquetas, las escuchaba en diferentes momentos del día, en situaciones de relajo, de tensión o manejando para ver qué me producían, si lograban captar mi atención y no me pasaba nada”, relata la cantante sobre los filtros que ella misma se imponía frente a las nuevas composiciones que nunca terminaron de convencerla, hasta la aparición de Calderón.

”Con Jacobo hubo química inmediata, porque había historia. Yo fui muy amiga de su padre, que era mi ídolo y con él también ahora me hice muy amiga, nos tenemos admiración y encontramos la confianza y la convicción de lo que ambos queremos hacer”, dice Myriam Hernández, que tras el lanzamiento de “Sinergia” y la ceremonia del Grammy Latino, de noviembre pasado, cuando se le entregó el premio a la Excelencia Musical, de inmediato comenzó a trazar líneas de estas nuevas producciones.

PUBLICIDAD

”Ahora quiero seguir aprovechando esta energía, esta ansiedad por sacar cosas nuevas y estoy segura que ahora cuando vuelva a salir de gira, seguirán surgiendo cosas. Estuve 10 años sin sentir eso y ahora que lo siento, no quiero que se apague”, dice la voz de “Huele a peligro”.

Con toques de mariachi y pinceladas urbanas

El nuevo disco, del que por ahora no quiere revelar su título, mostrará este jueves su primer adelanto, “Nos lo hemos dicho todo”, una balada clásica con arreglos del folclore mexicano, que dice, no serán la tónica sonora del álbum.

”Lo de las trompetas mariachi fue idea de Jacobo”, señala, una propuesta que llegó cuando el tema ya estaba terminado y al escuchar el nuevo arreglo, optó por grabarlo otra vez, “porque las trompetas te hacen cantar de una manera más sentida”, indica y detalla que la sonoridad del disco va en sintonía con la balada pop, pero con sonidos frescos. ‘Sinergia’ lo partimos con algo un poquito más movido y ahora iniciamos con una balada más tradicional, pero este disco también tiene sonidos que se utilizan en la música urbana, pero sin terminar siendo canciones urbanas”.

El álbum ya está grabado y trae un tema compuesto por Myriam Hernández, quien adelanta que será uno de los próximos sencillos y se presentará con una gira renovada, desde las visuales a la escenografía, que llevará por título “Invencible”, con la que recorrerá otra vez Estados Unidos, Latinoamérica y tendrá un primer show confirmado en el país, en el Gran Arena Monticello, el 11 de noviembre.

PUBLICIDAD

“Presente navideño”

En paralelo y debido al éxito de su primera incursión en el género, la cantante trabaja en su segundo disco de villancicos, que espera lanzar antes de fin de año.

”Las canciones ya están escogidas, hay algunas que nunca han tenido versiones en español y otras inéditas en las que está trabajando Jacobo. Todas son muy bonitas, durante mucho tiempo había hecho vista gorda a un proyecto así, hasta que al fin me animé y nos fue muy bien tanto en Chile como en el extranjero”, destaca la cantante.

”Sentí tristeza al no ser invitada a los 50 años del Festival”

En febrero pasado, Karol G entregó una de las postales de Viña del Mar, cuando invitó al escenario a Myriam Hernández, de quien era reconocida fan, para cantar juntas “El hombre que yo amo”, devolviendo a la chilena a un escenario que como animadora no pisaba hace 17 años y 21 como cantante. “Me sentí feliz y emocionada de volver ahí y con Karol, además, que ella es encantadora”, recuerda sobre ese momento que se gestó apenas unos días antes del show tras un sorpresivo llamado cuando ella estaba en Nicaragua.

”Siempre he dicho y he manifestado que estoy dispuesta a ir, es un escenario donde comencé mi carrera y donde he ido como cantante, jurado, animadora y hasta fui reina. Le tengo mucho cariño, pero por distintas razones no se ha dado mi regreso”, dice sobre el certamen internacional, una de las pocas artistas chilenas que llena importantes recintos fuera del país.

¿Cree que Viña está en deuda con usted?

”No me gusta pensar en deudas. Quizás pudo haber sonado como una crítica cuando dije que ‘hace 17 años que no estoy acá'; o el ‘gracias, Karol, por invitarme’, que no fue con la intención de ‘miren, ella me invita y no ustedes’. Si me preguntan si me gustaría ir a Viña, claro que me gustaría y en algún momento sentí tristeza de no ser invitada en los 50 años del Festival, porque he sido parte de su historia, pero ahora paso de eso, porque uno tiene la opción de elegir quedarse triste o estar feliz y yo elegí estar feliz”.

Copyright Grupo de Diarios América - GDA/El Mercurio/Chile