Cantar frente a un espejo mientras era una niña, no era su costumbre. No pasaba por su mente imaginarse como una futura artista.

Fue alrededor de sus 11 años cuando la vena musical comenzó a llamarla, en días en los que vivía en un complejo de vivienda con varios vecinos que se convirtieron en sus primeros espectadores.

“Yo cantaba dentro de mi cuarto, y era muy chistoso porque mi cuarto daba a un patio interior, donde había un tubo bien grande”, rememoró la cantante española Natalia Jiménez en entrevista telefónica desde México, donde alterna residencia con Miami, Florida. “Era un patio interior donde la gente colgaba su ropa y así, y yo siempre cantaba con la ventana abierta, aunque hiciera un frío que me muriera, cantaba con la ventana abierta para que los vecinos me oyeran, y a veces me aplaudían”, prosiguió entre risas la artista, quien iniciará su gira internacional Antología 20 años el próximo 20 de agosto en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan. La serie de espectáculos, que en Puerto Rico marcarán el fin de tres años de ausencia en los escenarios del País, se convertirá en el pretexto perfecto para repasar su trayectoria.

“Empecé a cantar como a los 11 años por ahí, en la casa, y luego ya se tuvieron que ‘chutar’ como otros seis años de escucharme en el patio, evolucionando, de cantar canciones sencillas, de cantar Aretha Franklin, y a tocar la guitarra”.

Ese despertar la motivó a dedicar mayor tiempo a lo que se convirtió en un anhelo profesional, y lo que la llevó a mudarse a México como parte de la banda La Quinta Estación para explorar las posibilidades de triunfo.

“Fue muy difícil porque yo era una chiquilla, yo tenía 21 años cuando vine para acá, para México”, recordó sobre la experiencia que se dio a principios de los 2000 con los otros dos miembros de la banda, Ángel Reyero y Pablo Domínguez. “Vine aquí sin conocer a nadie en el país, sin saber mucho sobre México, porque tampoco era como que teníamos el mejor internet, como estamos ahora. Tampoco había Facetime, ni WhatsApp, no había nada. Yo pues, no hablaba mucho con mis papás, no veía a mis amigos, ni nada. Fue muy difícil, pero la verdad es que yo me acostumbro rápido a las cosas y me adapto. Ya en seis meses, estaba muy feliz aquí. Me encanta estar acá y ya no me moví. Me quedé aquí en México”.

El triunfo no tardó en llegar en América. Al mirar atrás, no duda en lo acertado de mudarse teniendo en cuenta la dificultad que antes experimentaron para impresionar a representantes de la industria de la música en su tierra natal.

“Cuando estábamos en España, nosotros presentamos muchas maquetas, muchos demos a las discográficas, y la verdad es que en España nadie nos hizo caso porque éramos un grupo que cantaba con una chica. Y pues, ya estaba La Oreja de Van Gogh, que estaba pegadísima. En esa época es como que no querían saber de otro grupo así”. Fue a través de un contacto que lograron la atención de un ejecutivo de México, quien viajó a conocerlos. “Les interesó muchísimo y nos firmaron en BMG, y nos vinimos para acá”.

Para la voz de numerosos éxitos que incluyen temas como “El sol no regresa”, “Algo más”, “Sueños rotos”, “Creo en mí“ y “Quédate con ella”, la oportunidad de celebrar con la fanaticada dos décadas de trayectoria la llena de ilusión. “Es un orgullo, la verdad. Me siento muy agradecida con el público y me siento muy orgullosa de seguir viva, porque seguir vivo en esta carrera, seguir después de 20 años es una hazaña”, confesó pensativa. “Tengo 40 años. Miro para atrás y digo ‘menuda aventura me he vivido’ y pues quiero celebrarlo con todos ustedes, esta evolución como artista, como persona”.

Además de ir preparándose para evocar la nostalgia a través de sus conciertos de Antología 20 años, Natalia Jiménez trabaja en el proyecto discográfico que lleva el mismo nombre. El álbum contempla nuevas versiones de temas que el público ha convertido en sus favoritas.

¿Por qué escogiste a Puerto Rico para iniciar tu gira?

“Porque Puerto Rico me ha apoyado mucho también. Todos saben del amor que le tengo a México y que sin México, la verdad, no tendría una carrera. Pero lo mismo también es cierto para Puerto Rico porque siempre ha sido un país que me ha tratado superbién y que siempre me ha apoyado, siempre me ha querido, siempre ha seguido mi carrera y ha escuchado mi música. He cantado con muchísimos artistas de la Isla. Entonces, para mí Puerto Rico es como también mi segunda casa”.

La cantante adelantó cómo visualiza el espectáculo que presentará a la fanaticada.

“Van a ver un recorrido musical muy interesante, desde mis comienzos. Vamos a incluir imágenes de cuando yo tocaba en el metro y de cuando era chiquita y así. Es un recorrido mucho más personal que cualquier otro concierto que hayan visto. Y en el disco estamos haciendo un poquito de lo mismo, o sea, es un poquito como un disco documental también”, mencionó sobre la producción cuyo lanzamiento contempla para finales de 2022.

¿Qué le dirías a quien crea que el camino para tener éxito en la música es fácil?

“No, no es nada fácil. Es una carrera muy de perseverar y de fijarte más bien en el recorrido que en que llegue el éxito, en lo bonito que es el recorrido porque de repente tienes momentos que son muy altos, en los que cuando haces muchos discos tienes muchos conciertos y todo el mundo te ama y te aclama y te salen amigos hasta por debajo de las piedras. Y así de repente, te quedas sin plata y no tienes ni un concierto y nadie te pela, y es terrible. Todo y todos los amigos desaparecen. Y luego vuelve a regresar todo, pero ya vienes con otra experiencia de haber sabido cómo te quedas cuando no tienes nada, y ya lo disfrutas de otra manera”.

De paso, la artista reflexionó sobre la manera de la generación más joven de incursionar en el mundo del entretenimiento.

“Lo que te da la experiencia es la calle”

“Mucha gente ahora, creo que se acostumbra a la satisfacción inmediata de las redes, de conseguir un like o de conseguir views, y se olvidan de trabajar. Lo que hay que hacer es salir a trabajar y coger experiencia, ir a cantar a un bar, a un restaurante, a la calle, al metro, donde sea, porque eso es lo que te da la experiencia, no es poner videos en Instagram sin tener un público delante. Lo que te da la experiencia es la calle”.

Se siente plena

El tiempo de la pandemia, aunque se ha mantenido trabajando, le ha permitido pasar más tiempo con su pequeña Alessandra Trueba, de 5 años. Sin embargo, los compromisos artísticos que se avecinan acortarán un poco de ese tiempo.

“Va a haber algunos conciertos en los que sí me la voy a poder llevar. Creo que al de Puerto Rico, si no me equivoco, me toca la semana con ella”, dijo sobre la custodia que comparte con su exesposo, Daniel Trueba. “Entonces, igual me la llevo. Sería increíble poder llevármela a varios shows. Tengo conciertos en Estados Unidos, lo cual me lo facilita todo mucho para poder viajar con ella dentro del país”.

En asuntos del amor, resaltó su felicidad por la relación de pareja con el mexicano Arnold Hemkes, su road manager.

“Estoy en un momento súperfeliz de mi vida. Haberme encontrado con esa persona para mí es lo máximo. Es como que he vuelto a nacer, o sea, estoy tan feliz con él y nosotros disfrutamos mucho lo que hacemos”, afirmó sobre el enamorado con quien comparte su fascinación por correr motora. “Somos dos personas con mucha experiencia en este medio y estamos disfrutando mucho cada cosa que planeamos. Trabajamos excelentemente bien como equipo y luego, además, como pareja. Nos llevamos increíble y estamos siempre relajados y disfrutando el momento y estamos muy muy contentos”, manifestó, y descartó por ahora el matrimonio.”Estamos con calma y así nos lo tomamos todo”, concluyó la intérprete.

Los boletos para el concierto Antología 20 años a la venta a través de Ticketera.