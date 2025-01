Natti Natasha estuvo hospitalizada horas antes de cantarle a Jenniffer González

View this post on Instagram

“ Hoy a las 2 de la mañana tuve que ir a emergencias por un dolor vejiga que me estaba matando. Solo pensé que era un día especial de volver a los escenarios de estar en mi segunda isla que me ha adoptado como propia y que puede demostrar que las mujeres tienen el Poder ! Gracias 🇵🇷 por el amor brindado, me lo disfruté de principio a fin y mi hija vio a su Mamá por primera vez siendo #Nattinatasha ! Bendiciones y que para bien sea Gobe @jenniffergonzalezcolon 🙏🏻🫶🏼 P.D : gracias a todo el equipo de sala de emergencias de Menonita Caguas”, expresó la pareja del productor Raphy Pina, padre de su hija Vida.

“Puerto Rico, ustedes saben que ustedes me adoptaron desde hace unos años. Desde que esa puerta se abrió no se ha vuelto a cerrar. Agradecida de por vida con mi segunda casa. Estoy tan enamorada de Puerto Rico que me gusta su comida, me gusta, me encantan sus playas, ahora tengo una hermosa bebé, Vida, domirriqueña, a mi esposo y a toda mi familia”, dijo Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, nombre de pila de la reguetonera, luego de cantar “A mí me gustan mayores”.