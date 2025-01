Natti Natasha recibió a la gobernadora Jenniffer González al ritmo de “Dura” en la Plaza del Quinto Centenario

“¿Dónde está el pueblo de San Juan? Ayúdenme con esta canción que viene a continuación, que no me dejan hablar malo porque estamos en un evento serio”, sostuvo Flores antes de cantar “Qué se jod&%”.

“¿Hay ‘ party ’ o no hay ‘ party ’? Estamos en la fiesta de pueblo de la toma de posesión de la gobernadora Jenniffer González Colón. Hoy me siento orgulloso de estar cantando frente a esta vista tan hermosa”, dijo Fonseca.

“Puerto Rico, ustedes saben que ustedes me adoptaron desde hace unos años. Desde que esa puerta se abrió no se ha vuelto a cerrar. Agradecida de por vida con mi segunda casa. Estoy tan enamorada de Puerto Rico que me gusta su comida, me gusta, me encantan sus playas, ahora tengo una hermosa bebé, Vida, domirriqueña, a mi esposo y a toda mi familia”, dijo Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, nombre de pila de la reguetonera, luego de cantar “A mí me gustan mayores”.