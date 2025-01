“Vinimos por ti, Puerto Rico está sin luz”: mujer amenaza a Jenniffer González y al PNP en iglesia en Santurce

Read this article in English.

Exponente urbana se adjudica protesta

“Nadie amenazó a Jennifer González de muerte, eso no es verdad. Eso es el chisme de los periodistas, y si ustedes ven el video, o sea, la entrevista (de TeleOnce) que me hicieron fuera de la iglesia, yo dije: ‘muerte al PNP, muerte Jenniffer’. No ‘muerte a Jenniffer’, no ‘vayan a matar a Jenniffer’. Eso no fue lo que yo dije”, sostuvo.